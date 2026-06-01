Un miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) resultó lesionado durante la jornada de protestas registrada esta tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Los primeros reportes señalaban que la lesión había sido provocada por el supuesto disparo de un proyectil, una bala de goma, aunque esta información fue desmentida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

A través de redes sociales, integrantes del magisterio denunciaron que el lesionado había sufrido una herida de gravedad a la altura del ojo.

Integrantes de la CNTE reportaron que hubo un segundo lesionado por empujones entre ambos bandos, sin especificar la gravedad de lo ocurrido.

Estos hechos ocurrieron en el marco de la jornada de protestas que se vivió este lunes 1 de junio, donde la CNTE realizó bloqueos y marchas en diferentes puntos de la capital y del resto de la República Mexicana.

¡Toma tus precauciones!⚠️



Tras los bloqueos y manifestaciones de integrantes de la CNTE en la CDMX, se registraron enfrentamientos y actos de repliegue por parte de elementos de la SSC con extintores y cohetones.‼️

La tensión escaló luego de que un contingente intentara quitar… pic.twitter.com/BxhTan1taa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 1, 2026

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¿Qué le pasó al integrante de la CNTE que resultó lesionado?

De acuerdo con un comunicado de la SSC, los hechos ocurrieron cuando los manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas colocadas al cruce de Venustiano Carranza y 20 de Noviembre.

Fue en ese momento cuando se lanzó un cohetón y detonó, provocando lesiones en uno de los manifestantes. La dependencia informó que inmediatamente se le brindó atención médica al herido y fue trasladado por sus propios medios a un hospital, sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.

La dependencia recalcó que los uniformados que acompañaron la marcha únicamente portaban su protección equipo de protección corporal como casco, coderas, rodilleras, escudo y, en algunos casos, extintores.

Se descartó que se haya utilizado gas o balas de goma, como señalaban las primeras versiones.

La #SSC informa:



Hace unos momentos, un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas #20DeNoviembre y #VenustianoCarranza, aunado a que lanzaron cohetones, lo que provocó que uno de los participantes resultara herido, el… pic.twitter.com/S30KWOF3If — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 1, 2026

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