Anuncian la fecha en la que terminará la obra hidráulica en Oaxaca que llegará a 12 municipios: todos los detalles

En Oaxaca, el acceso al agua sigue siendo una preocupación para muchas familias, sobre todo en temporadas de calor o lluvias irregulares. Ante esta situación, la Comisión Nacional del Agua ya contempla una fecha para concluir la presa Mujer Solteca “Margarita Maza”.

La obra está prevista para terminar en diciembre de 2027 y busca abastecer de agua potable a la capital y a la zona de Villa Sola de Vega.

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¿Por qué importa esta obra?

Villa Sola de Vega se ubica en la Sierra Sur de Oaxaca, una zona montañosa por donde cruzan corrientes de agua como el río Sola. Por esa ubicación, el municipio aparece como el punto donde se busca captar el agua, a través de la presa, para después conducirla hacia la capital y otros municipios cercanos.

Además del abasto, la obra también contempla un componente de seguridad hidráulica. Durante la supervisión del proyecto se informó que los estudios buscan revisar el comportamiento del agua en la zona y reducir riesgos por crecientes, erosión o arrastre de tierra durante lluvias fuertes.

¿Qué municipios recibirían agua?

Entre los municipios beneficiados por autoridades estatales aparecen:

Santa Lucía del Camino

San Sebastián Tutla

Santa Cruz Xoxocotlán

Reportes locales señalan que la obra, iniciada durante los primeros días de junio, podría alcanzar a más de 12 municipios cercanos a la Zona Metropolitana de Oaxaca. Sin embargo, la lista completa deberá revisarse conforme avance el proyecto y se definan las conexiones del sistema.

📌Presa Mujer Solteca “Margarita Maza” estaría lista para diciembre del 2027 pic.twitter.com/smQy4znubP — ✍️ Cari G (@CariGarcias) June 9, 2026

¿Qué contempla la obra hidráulica?

La presa Mujer Solteca no se limita a la estructura principal. El proyecto también incluye acueducto, obra de toma, planta potabilizadora, estaciones de bombeo, líneas de interconexión y redes para llevar el agua hacia las zonas consideradas.

Entre los datos técnicos del proyecto destacan:

capacidad de 1,000 litros por segundo

acueducto de 100.9 kilómetros

planta potabilizadora

estaciones de bombeo

líneas de interconexión y redes

cortina de 72 metros de altura

longitud de cortina de 214 metros

capacidad de almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos

También será necesario completar la infraestructura que permita captar, potabilizar, conducir y distribuir el agua.

¿Cuánto costará la presa?

La ficha federal de Proyectos México registra una inversión estimada de 15 mil 944 millones 820 mil pesos para el proyecto completo. Esta cifra contempla la presa y su infraestructura asociada, por lo que no debe confundirse con montos parciales de licitación o reportes que mencionan cantidades menores.

¿Qué trabajos siguen en la presa de Oaxaca?

Los primeros trabajos están relacionados con caminos de acceso, obras de desvío y preparación de plataformas para maquinaria. Después vendrán etapas más complejas, como la construcción de la cortina y las obras necesarias para conducir el agua.

Durante la supervisión también se informó que la obra puede trabajar actualmente con 300 metros cúbicos por segundo, aunque la avenida máxima registrada en el Río Verde ha llegado hasta 10 mil metros cúbicos por segundo.

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