Giro en el agua en Colima: anuncian medida que impactará en todo el estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los detalles del proyecto “Agua para Colima”, el cual contempla una inversión de mil 800 millones de pesos para incrementar el suministro en la zona metropolitana y Villa de Álvarez.

Según el informe técnico de la Conagua, la obra tiene como objetivo añadir 800 litros por segundo al sistema actual mediante una infraestructura de 21 kilómetros. El proyecto busca establecer una segunda fuente de abastecimiento para atender la demanda de aproximadamente 240 mil habitantes, reduciendo la dependencia de las fuentes actuales que abastecen a la zona conurbada de la entidad.

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¿Qué infraestructura integra el acueducto Agua para Colima?

El diseño presentado por la Conagua detalla la construcción de diversos componentes para la captación, potabilización y almacenamiento de agua en la región.

Componentes de la obra:

Conducción: un acueducto con una extensión de 21 kilómetros.

un acueducto con una extensión de 21 kilómetros. Plantas de Bombeo: dos estaciones diseñadas para el transporte del caudal.

dos estaciones diseñadas para el transporte del caudal. Potabilización: una planta dedicada a la limpieza del agua.

una planta dedicada a la limpieza del agua. Almacenamiento: dos tanques de depósito y un tanque de cambio de régimen.

dos tanques de depósito y un tanque de cambio de régimen. Obra de toma: estructura para la captación inicial del líquido.

¿Cuál es el alcance y la proyección del suministro para la población?

Los datos de la Conagua indican que la integración de este sistema busca duplicar la capacidad de suministro en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, con una proyección de servicio a largo plazo.

Población beneficiada: cerca de 240 mil habitantes actuales y futuros.

cerca de 240 mil habitantes actuales y futuros. Incremento de caudal: 800 litros por segundo adicionales a la red (40% más de agua en cada hogar)

800 litros por segundo adicionales a la red (40% más de agua en cada hogar) Vida útil proyectada: el sistema se diseña para cubrir la demanda de los próximos 25 años.

el sistema se diseña para cubrir la demanda de los próximos 25 años. Vulnerabilidad: el proyecto pretende reducir los fallos en el servicio actual mediante la diversificación de fuentes.

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