Giro en Durango: anuncian medida que impactará en el suministro de agua potable

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecuta los trabajos de construcción de la presa El Tunal II en Durango, un proyecto de infraestructura hídrica diseñado para captar y distribuir recursos superficiales del río Tunal.

La obra, integrada en los proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico, demanda una inversión estimada de 4 mil millones de pesos. El compromiso de la constructora ICA es desviar el cauce del río antes del inicio de la temporada de lluvias de este 2026, buscando sustituir de manera paulatina la extracción de pozos profundos y frenar el deterioro del acuífero subterráneo local.

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¿Cuál es el impacto de abastecimiento de la nueva presa en Durango?

La delegación local de la Conagua, encabezada por Roberto Delgado Gallegos, detalló la capacidad de diseño que tendrá el complejo hidráulico una vez que entre en fase operativa regular:

Volumen de inyección: el sistema bombeará mil 500 litros de agua potable por segundo hacia la red de la capital duranguense.

el sistema bombeará mil 500 litros de agua potable por segundo hacia la red de la capital duranguense. Población objetivo: la cobertura técnica del proyecto abarca a más de 340 mil habitantes de la mancha urbana.

la cobertura técnica del proyecto abarca a más de 340 mil habitantes de la mancha urbana. Horizonte de suministro: los estudios de factibilidad proyectan una garantía de abasto para un periodo de 50 años.

los estudios de factibilidad proyectan una garantía de abasto para un periodo de 50 años. Uso compartido: el caudal almacenado se dividirá de forma proporcional entre el servicio doméstico, el sector agrícola de la región y el corredor industrial.

¿Qué consecuencias ambientales y de salud pública generará la obra?

El control del flujo superficial del río Tunal modifica las condiciones de seguridad civil en las zonas bajas de la cuenca, impactando áreas de cultivo y asentamientos habitacionales.

Efectos previstos por la infraestructura:

Mitigación de inundaciones: la cortina de la presa funcionará como vaso regulador para contener escurrimientos extraordinarios por lluvias. Freno a la sobreexplotación: al suministrar agua superficial tratada, disminuirá la demanda operativa sobre los mantos acuíferos del subsuelo. Calidad del recurso: la infraestructura de filtración complementaria busca reducir la presencia de minerales pesados comunes en la extracción por bombeo profundo.

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