Confirmado en Veracruz: duplicarán el suministro de agua en esta ciudad del estado

El desabasto de recursos hídricos representa uno de los desafíos más complejos para la costa del Golfo de México. Las autoridades federales proyectan una solución definitiva mediante una interconexión estratégica de gran alcance.

Esta iniciativa de infraestructura civil combate el rezago histórico provocado por fenómenos meteorológicos extremos. Los residentes de un municipio clave de la zona sur registrarán un incremento masivo en el flujo del servicio.

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¿Qué municipio de Veracruz duplicará su suministro de agua?

La Comisión Nacional del Agua confirma la construcción oficial del acueducto Coatzacoalcos. Esta localidad costera duplica su capacidad de abastecimiento actual mediante un proyecto integral que beneficia a cerca de 500 mil ciudadanos.

La planeación del organismo hídrico garantiza el derecho humano al líquido vital en las colonias con mayor vulnerabilidad social. Las familias de la demarcación aseguran un flujo continuo que sustentará las actividades urbanas locales.

El marco legal del proyecto cumple con las normativas federales de desarrollo urbano sostenible vigentes. Los lineamientos operativos aseguran una cobertura óptima que mitiga la escasez crítica actual.

Trabajos de la CONAGUA Las obras hídricas en Coatzacoalcos contemplan una inversión de 3 mil millones de pesos. (Facebook CONAGUA)

¿Cuándo termina la construcción del acueducto Coatzacoalcos?

Los ingenieros a cargo de la obra hidráulica civil prevén concluir las labores operativas durante el año 2027. Los trabajos de excavación e instalación de tuberías avanzan conforme a los plazos establecidos en el plan maestro.

El sistema de ingeniería incluye una línea de conducción de 13 kilómetros y una zona de toma especializada. El complejo también integra plantas de bombeo de alta potencia y una nueva planta potabilizadora regional.

Este engranaje tecnológico procesará un caudal superior a mil 200 litros de líquido por cada segundo transcurrido. El Gobierno de México destina una inversión cercana a 3 mil millones de pesos para cristalizar la obra.

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