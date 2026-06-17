Confirmado en Querétaro: habrá más de 10 servicios de salud gratuitos el 19 de junio en este municipio del estado

Un municipio del estado de Querétaro prepara una jornada de atención gratuita para sus habitantes. Una institución local organiza el evento con la participación de diversas dependencias que ofrecen atención médica, orientación jurídica y detección de enfermedades crónicas, todo en un mismo punto y sin costo.

Los vecinos de la zona podrán acceder a una amplia variedad de servicios de salud, que van desde estudios ginecológicos hasta la entrega de dispositivos médicos para personas con padecimientos crónicos. La cantidad y diversidad de servicios disponibles supera lo habitual en este tipo de jornadas comunitarias.

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¿Qué servicios de salud gratuitos habrá el 19 de junio en El Marqués, Querétaro?

La Jornada Naranja se realiza en el Multideportivo de Paseos del Marqués con un horario de 9:00 a 13:00 horas. Varias dependencias municipales participan con atención directa a la ciudadanía, sin necesidad de cita previa ni pago alguno.

Los servicios disponibles durante la jornada en este municipio de Querétaro son:

Atención psicológica

Asesoría jurídica

Programas de salud preventiva

Servicio dental

Estudios de Papanicolaou

Detección del Virus del Papiloma Humano (VPH)

Aplicación de vacunas (sujeta a disponibilidad)

Desparasitación

Entrega de ácido fólico y electrolitos

Inscripción para estudios de mastografía

Detección de hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso

Quienes cuenten con diagnóstico de diabetes o hipertensión arterial también reciben glucómetros y baumanómetros, sujeto a la presentación de documentación médica que acredite el padecimiento. Este beneficio adicional aplica exclusivamente con constancia médica vigente.

La Jornada Naranja de El Marqués incluye dental, psicológica, Papanicolaou y entrega de glucómetros.

¿Qué documentos necesito para acceder a los servicios en El Marqués?

No todos los servicios requieren documentos, pero quienes buscan los apoyos para enfermedades crónicas deben presentar su expediente médico y una identificación oficial vigente. El registro es en el lugar el mismo día del evento.

Los documentos necesarios para acceder a los beneficios de la Jornada Naranja son:

Constancia médica que acredite diabetes o hipertensión arterial

Credencial para votar (INE) vigente

Comprobante de domicilio

CURP

Llevar la documentación completa desde el inicio evita contratiempos y permite que el personal del municipio agilice la atención. Se recomienda llegar en las primeras horas para evitar filas y aprovechar la totalidad de los servicios disponibles.

Esta jornada representa una oportunidad concreta para que las familias de la zona accedan a detecciones que normalmente implican traslados o costos. El objetivo del evento es acercar la salud preventiva a quienes más la necesitan.

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