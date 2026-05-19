No hay agua en Querétaro hoy: Lista de colonias que sufren un corte de casi 100 horas contínuas

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JPAM) en San Juan del Río, Querétaro, informó a los habitantes que se llevará a cabo un corte de agua masivo este miércoles 20 de mayo.

La dependencia municipal dio a conocer que al menos 7 colonias sanjuanenses se quedarán sin suministro de agua potable por casi 100 horas. Te contamos los detalles.

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¿Por qué no hay agua en San Juan del Río, Querétaro?

A través de un comunicado, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río explicó que tiene un corte de agua programado para este miércoles, debido a que se requiere realizar trabajos de mantenimiento urgentes a la infraestructura hidráulica de la zona de la comunidad de El Jazmín.

En esta zona, la dependencia enviará a sus técnicos, quienes darán mantenimiento a la red de agua potable, al tanque de almacenamiento y sectorización de este sitio. Por lo que, el suministro de agua potable será suspendido por un periodo de cuatro días.

Lista de colonias que se quedan sin agua por el corte en Querétaro

Estos trabajos de reparación y mantenimiento tendrán una duración de hasta 4 días, comenzando este miércoles 20 de mayo, en punto de las 8:00 horas y hasta la noche del sábado 23 de mayo. Las colonias que se quedan sin agua en San Juan del Río son las siguientes:

El Jazmín

Ojo de Agua

Sabino Chico

La Mina

El Sabino

El Encino

La Cantera

Recomendaciones en caso de corte de agua:

A lo largo del año, las autoridades programan cortes de agua con la finalidad de dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica del país. Si le toca a tu colonia, es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones:

Almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas

suficiente para cubrir las necesidades básicas No desperdiciar agua

Vigilar que las llaves estén completamente cerradas

Reutilizar el agua con el que se lavan los trastes

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