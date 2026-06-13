Este sábado se registró un sismo de magnitud 5.2 al suroeste de San Marcos en Guerrero alrededor de las 12:20 del día por lo que se activaron los protocolos de seguridad. No se activó la Alerta Sísmica en la CDMX.

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Sismo de 5.2 sacude Guerrero

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el temblor ocurrió a 25 kilómetros al oeste de San Marcos en Guerrero. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó los protocolos correspondientes.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 13/06/26 12:20:45 Lat 16.75 Lon -99.62 Pf 10 km pic.twitter.com/g7A0dx4i5K — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 13, 2026

Tras realizar la verificación se determinó que no se registraron situaciones de riesgo en la entidad pero se mantienen un monitoreo preventivo en los 36 municipios de Guerrero.

Temblor no fue perceptible en CDMX

Debido a que el sismo no fue de gran intensidad no fue percibido mayoritariamente en la CDMX por lo que no se activó la Alerta Sísmica.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Durante un sismo es importante evacuar el lugar hacia una zona de menor riesgo o un punto de reunión. Se debe evitar usar elevadores y en caso de estar en pisos altos lo mejor es bajar por las escaleras.

También es fundamental alejarse de las ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Después del sismo es importante que revises que tu vivienda no presente daños estructurales antes de ingresar. Utiliza el celular solo para emergencias y mantente informado en fuentes oficiales.

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