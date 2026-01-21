La Brecha Sísmica de Guerrero que podría provocar un megaterremoto en México

La costa de Guerrero siempre ha sido problemática por su alta actividad sísmica. De hecho, hace años de identificó una Brecha Sísmica que ha puesto en alerta a Protección Civil, ya que si llega a presentar a actividad, hay un enorme riesgo de que provoque un megaterremoto.

¿Qué es la Brecha Sísmica de Guerrero? Ubicación

La Brecha Sísmica de Guerrero tiene una extensión de 230 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho y se encuentre entre Papanoa y el puerto de Acapulco. Ha estado inactiva desde hace más de un siglo; sin embargo, está comprobado que tiene la habilidad de provocar terremotos mayores.

Históricamente, entre 1845 y 1911 dicha brecha provocó seis sismos de alta intensidad, por lo que es catalogada como una "bomba de tiempo" que podría explotar en cualquier momento y desatar un desastre natural de grandes proporciones tanto en Guerrero como en la Ciudad de México y en otros estados del centro.

El riesgo de un megaterremoto

El riesgo es lógico, en la espera de que las placas tectónicas se puedan mover en cualquier momento. Han pasado más de 110 años desde la última vez que la brecha de Guerrero se activó, por lo que la próxima vez que lo haga podría liberar una gran cantidad de energía y formar un sismo de magnitud 8.4 o superior.

Así, la brecha de Guerrero se une a la falla de San Andrés y a otras zonas del Pacífico Norte en donde el riesgo de un megaterremoto es muy grande, obligando a las autoridades a mantener vigilada la zona y poder actuar con la mayor precaución posible ante un desastre natural de tal magnitud.

