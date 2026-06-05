El Servicio Sismológico Nacional informó que se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero; sin embargo, aunque fue perceptible en la Ciudad de México, no activó la alerta sísmica.

Las autoridades tanto de la capital como de Guerrero realizaron un protocolo para verificar afectaciones por el temblor en algunas viviendas.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

De acuerdo con las autoridades, esto ocurrió porque el epicentro se localizó a más de 300 kilómetros de la capital y la magnitud del movimiento no superó los 6.0 grados, que son criterios necesarios para activar los altavoces.

Tras el temblor, la autoridad capitalina dijo que estableció comunicación con las alcaldías para descartar daños mayores y, hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración.

¿Cómo funciona la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México (SASMEX-CDMX) opera desde 1991. Su función es alertar con anticipación de decenas de segundos a las autoridades y a la población sobre el inicio de la actividad telúrica peligrosa para la Zona Metropolitana del Valle de México que se genera en los estados:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Colima

Jalisco

Puebla

La finalidad es minimizar el daño que pueden ocasionar las ondas sísmicas, y así cuidar la integridad de los habitantes de la Ciudad de México.

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