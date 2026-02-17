Tres terremotos en cuatro 4 días causan alerta en EUA: ¿Por qué está temblando?

En menos de una semana, la comunidad de Irmo, en Carolina del Sur, ha registrado tres terremotos consecutivos, una situación atípica para una zona donde la actividad sísmica suele ser esporádica. El más reciente fue un temblor de magnitud 1,8, el cual fue confirmado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Los otros sismos se produjeron en días anteriores en el área con reportes locales de pequeños movimientos que muchos residentes pudieron sentir o escuchar.

Aunque en redes sociales se habla de un “terremoto” en Irmo, los expertos ya han aclarado que, debido a la baja magnitud y que no se han reportado daños, se trata técnicamente de un sismo menor.

La región de Carolina del Sur, aunque no se considera tan sísmica como la costa oeste de Estados Unidos, ha mostrado en 2026 una serie de temblores menores en varias zonas del estado. Según el diario Post and Courier, este patrón forma parte de un aumento general de movimientos telúricos que también se ha registrado en otras partes del estado en las últimas semanas.

¿Por qué puede haber terremotos en Irmo, una zona no asociada con sismos en Estados Unidos?

Los sismos que están ocurriendo alrededor de los terremotos en Irmo y otras partes de Carolina del Sur se clasificarían como terremotos intraplaca, es decir, temblores que se producen dentro de una placa tectónica en lugar de en los límites entre placas, como sucede en la costa oeste de Estados Unidos.

Este tipo de movimientos puede originarse en fallas geológicas antiguas enterradas en la corteza terrestre y activarse cuando la tensión acumulada se libera.

El estado de Carolina del Sur alberga varias zonas con fallas geológicas históricas, incluida la conocida zona sísmica de Charleston, donde en 1886 se produjo uno de los terremotos más potentes de la costa este de Estados Unidos, con un estimado de entre 6,9 y 7,3 de magnitud.

Los expertos señalan que la aparición de varios sismos menores en corto plazo no indica necesariamente que vaya a ocurrir un gran terremoto. En muchos casos, estos enjambres de temblores reflejan la liberación gradual de energía acumulada en fallas profundas sin causar consecuencias graves para la superficie.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido alertas de mayor riesgo ni han registrado daños asociados a estos temblores, pero recomiendan a los residentes mantener la calma.

