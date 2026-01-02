Sigue “temblando” en Guerrero; diferencias entre un sismo y una réplica según científico

En pleno marco del inicio del Año Nuevo en México, hoy viernes 2 de enero de 2026 se registró un sismo magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero, y el cual fue perceptible en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y otros estados de la República Mexicana.

Sin embargo y desde que se reportó el sismo un par de minutos antes de las 08:00 de la mañana, se han registrado cientos de réplicas en la zona del epicentro del temblor, lo cual también ha causado pánico y temor entre las y los habitantes de Guerrero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Diferencias principales entre un sismo y una réplica

De acuerdo con el doctor Arturo Iglesias, científico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un sismo es el movimiento principal que se genera en la Tierra por la liberación de energía en las placas tectónicas, mientras que la réplica es un temblor posterior (generalmente de menor intensidad) que ocurre mientras la corteza terrestre se “reajusta”.

A grandes rasgos, el sismo es el evento principal mientras que la o las réplicas, son movimientos de menor intensidad que se generan en la misma zona del epicentro donde ocurrió la falla en cuestión.

¿Cuántas réplicas puede generar un sismo?

De acuerdo con la misma UNAM y el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN), no existe una medición precisa sobre la cantidad de réplicas que puede generar un solo sismo , pues la cantidad puede variar superando incluso los miles de casos.

Por ejemplo, en el trágico sismo del 19 de septiembre de 2017 el conteo oficial del SSN fue de un total de 39 réplicas, las cuales ocurrieron a lo largo de varios días después del evento principal.

Por su parte, en el sismo que ocurrió en el pasado 2022 y el cual tuvo como epicentro Coalcomán, Michoacán se registraron más de 600 réplicas a lo largo de los días posteriores del evento principal.

¿Cuántas réplicas suma el sismo de hoy 2 de enero en Guerrero?

Hasta el corte de las 12:00 del día, se han contabilizado un total de 273 réplicas del sismo que se percibió este viernes 2 de enero en San Marcos, Guerrero.

Hasta las 10:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 273 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.2 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.