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/Política/Video

Sin avance diálogos entre Gobierno y CNTE

Persisten las diferencias entre el Gobierno Federal y la CNTE; las negociaciones continúan sin acuerdos concretos ni avances relevantes.

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Por: Ximena Ochoa
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