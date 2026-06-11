En la CDMX se movilizarán muchas personas por evento deportivo pero también se llevarán a cabo marchas y bloqueos en diferentes alcaldías por lo que habrá cortes viales y tráfico pesado así que te recomendamos salir con tiempo y buscar alternativas viales.
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Marcha de la CNTE hoy
De acuerdo con la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este jueves habrá 9 marchas a las 08:00, 9:00 y 10:00 horas en:
- Central del Sur Taxqueña en Calz Taxqueña No. 1320, Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán.
- Estación “Perisur”, línea 1 del Metrobús Av. Insurgentes Sur y Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.
- Estación “La Virgen” del Tren Ligero en Calz. de Tlalpan y Llantén, colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.
- Estación “Taxqueña”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
- Estrella de Oro, S.A. de C.V. en Calz. de Tlalpan No. 2205, colonia Ciudad Jardín, alcaldía Coyoacán.
- Escultura “La Gran Espiga” en Calz. Taxqueña y Av. Cerro de las Torres, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.
- “Las Islas” de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
- Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos en Periférico Sur No. 4091, colonia Fuentes del Pedregal, alcaldía Tlalpan.
- Estadio Olímpico Universitario.
Todas estas movilizaciones son con rumbo al Estadio Ciudad de México.
¿En dónde habrá bloqueos hoy?
04:00 horas en Prol. Canal de Miramontes No. 220, colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco.
06:00 horas en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
07:30 horas en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán y en Av. Paseo de la Reforma No. 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
08:00 horas en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán; en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Cerro de las Torres y Cerro del Peñón, colonia Educación, alcaldía Coyoacán; en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc; en Calz. de Tlalpan, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez; Av. Jalisco y Arq. Carlos Lazo, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. del Imán y Blvd. Gran Sur, colonia El Caracol, alcaldía Coyoacán.
08:30 horas en Calz. de Tlalpan y 20 de Agosto, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán; José María Castorena No. 470, colonia San José de los Cedros, alcaldía Cuajimalpa.
09:00 horas en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
10:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Manuel Carpio No. 475, colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.
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