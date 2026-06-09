A escasas horas de que inicie de manera oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) dio a conocer que no todos los establecimientos como bares, hoteles y restaurantes podrán transmitir los partidos de la justa.

Fue tras la ola de desinformación y fake news que surgieron principalmente en redes sociales, que el mismo IMPI aclaró que si bien las sanciones por transmitir de manera “ilegal” los partidos de la Copa del Mundo no generan multas de 29 millones de pesos, sí se pueden aplicar cargos económicos a los comercios y establecimientos.

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¿Los locales de comida no podrán transmitir el Mundial 2026?

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restauranteros y Alimentos Condimentados (CANIRAC), los locales y comercios sí podrán transmitir los partidos del Mundial 2026, sin embargo para ello, deberán contar con una señal legal y autorizada para el uso comercial. En ese sentido, se destacó que se deberá contar con la licencia correspondiente para la transmisión comercial en los establecimientos.

A través de un artículo oficial publicado por la misma CANIRAC, se dejó en claro que no se podrán usar cuentas personales de streaming en los negocios para transmitir los partidos, esto debido a que las cuentas son personales diseñadas únicamente para uso doméstico.

“Por eso no basta con tener televisión abierta, cable o una plataforma residencial”, se lee en el comunicado de la CANIRAC, la cual trabajó de la mano con el IMPI para establecer los puntos de acuerdo con los locatarios.

¿Puedo usar mi cuenta personal de streaming en mi restaurante para ver el Mundial 2026?

No, según autoridades de nuestro país las cuentas personales y plataformas de streaming están diseñadas únicamente para uso personal y/o doméstico, por lo cual colocar tu cuenta en las televisiones de un restaurante o comercio, podría derivar en incumplimientos contractuales y riesgos con los derechos de transmisión.

Las recomendaciones generales de la CANIRAC en relación a las transmisiones de los partidos son:

No usar señales piratas o links ilegales

No compartir cuentas personales

No usar decodificadores irregulares

No cobrar el acceso únicamente para ver los partidos

No organizar eventos masivos sin validar previamente permisos o condiciones aplicables

¿Cuáles son los únicos establecimientos que sí podrán transmitir los juegos?

De acuerdo con los lineamientos del IMPI y los cuales también fueron avalados por la CANIRAC, los únicos establecimientos que podrán contar con la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, son aquellos que hayan pagado los derechos correspondientes a las empresas oficiales.

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