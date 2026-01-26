Igualdad sustantiva y propiedad industrial: la batalla económica de las mujeres

En esta ocasión, en Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversó con Santiago Nieto, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sobre cómo la agenda de igualdad sustantiva también se juega en el terreno económico, particularmente en el acceso de las mujeres a la propiedad industrial, las marcas, las patentes y la protección legal de lo que crean.

A lo largo de la entrevista, Santiago Nieto hizo un recorrido por su experiencia previa en el servicio público —como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Unidad de Inteligencia Financiera— para explicar cómo la violencia política contra las mujeres, documentada y medida desde entonces, derivó en reformas clave como la paridad total y la tipificación de la violencia política de género. Desde esa experiencia, subrayó que la igualdad formal fue solo el primer paso y que hoy México vive un momento decisivo hacia la igualdad sustantiva, entendida como la construcción de condiciones reales para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Finalmente, ya desde su responsabilidad actual al frente del IMPI, Nieto explicó cómo la violencia económica se expresa en la baja participación de las mujeres como titulares de marcas y patentes, y detalló las políticas públicas que hoy se impulsan para revertir esa brecha: descuentos, acompañamiento especializado y programas dirigidos a mujeres creadoras, inventoras y artesanas, especialmente en comunidades históricamente vulneradas. Una conversación que deja claro que, en este tiempo de mujeres, la justicia también se construye desde la propiedad industrial y la autonomía económica.

