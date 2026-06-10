Se termina la tarifa barata del Tren Felipe Ángeles: estos son los nuevos precios

Viajar en el Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA podría dejar de costar $45 pesos, en el recorrido completo, en cualquier momento. Y es que aunque la tarifa promocional sigue vigente hasta nuevo aviso, Fonadin ya publicó un tabulador que contempla pagos de hasta $110 pesos para llegar al aeropuerto.

El ajuste no sería igual para todos los usuarios, ya que el nuevo esquema divide los viajes por distancia. Por ello, quienes salgan desde Buenavista, Lechería o estaciones intermedias deberán revisar cuánto pagarán según el tramo recorrido.

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¿Cuáles son los nuevos precios del Tren AIFA?

De acuerdo con las Reglas de aplicación para el funcionamiento y uso del Tren Buenavista-Ramal Lechería-AIFA, las tarifas se dividen en cuatro zonas. El viaje de menor costo es de 11.50 pesos, mientras que el recorrido hacia el AIFA llega a 110 pesos.

Los precios publicados son:

Viaje corto, de 0 a 12.89 km: $11.50 pesos

Viaje medio, de 12.9 a 25.59 km: $26.50 pesos

Viaje largo, de 25.60 a 37.6 km: $40 pesos

Viaje AIFA, de 0 a 41.2 km: $110 pesos

Con este tabulador, el recorrido completo entre Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles costaría más del doble frente a la tarifa actual de $45 pesos.

Gracias por elegirnos para llegar al AIFA. Te recordamos que la tarifa promocional se mantiene vigente. Mantente atento a nuestros canales oficiales para futuras actualizaciones. #TrenAIFATeLleva #TrenAIFABuenavista pic.twitter.com/8DeCsc93u1 — @TrenAIFA (@TrenAIFA) June 5, 2026

¿Cuándo aplicará la tarifa de 110 pesos en el Tren AIFA?

Aunque Fonadin ya difundió el tabulador con el viaje completo entre Buenavista y el AIFA en 110 pesos, todavía no hay una fecha oficial confirmada para que ese monto comience a cobrarse de manera definitiva.

En su publicación más reciente en X, realizada el 5 de junio, la cuenta oficial del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA tampoco informó un día exacto para el cambio. En ese mensaje, la referencia vigente sigue siendo la tarifa promocional que se mantiene hasta nuevo aviso.

El periodo promocional fue anunciado como temporal desde el arranque del servicio.

¿Qué horarios y tarjeta usa el Tren AIFA?

Para organizar el viaje, los usuarios deben considerar los horarios de operación del servicio:

Lunes a viernes: de 5:00 a 00:00 horas

Sábados: de 6:00 a 00:00 horas

Domingos y días festivos: de 7:00 a 00:00 horas

También se ha reportado que el último tren sale alrededor de las 23:30 horas desde ambas terminales. Por eso, quienes viajen de noche deberán tomar previsiones para no quedarse sin conexión de regreso.

El recorrido completo entre Buenavista y el AIFA es de 41.2 kilómetros, de acuerdo con el tabulador difundido por Fonadin. La ruta considera estas estaciones:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prado Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Para ingresar al servicio se utiliza la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que funciona en otros transportes del Valle de México. En el arranque del ramal también se informó que la tarjeta anterior del Tren Suburbano no es válida para esta línea, así que conviene revisar ese punto antes de llegar a la estación.

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