Presentan iniciativa para que la Universidad de Guanajuato sea gratuita: los detalles de la propuesta de ley

Una diputada del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso de Guanajuato presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato para establecer expresamente la gratuidad de la educación en la máxima casa de estudios del estado. La propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué propone la iniciativa para hacer gratuita la Universidad de Guanajuato?

La iniciativa plantea adicionar un artículo 4 Bis a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato para que la educación impartida por esa institución sea gratuita.

Según la propuesta, de aprobarse la reforma, la universidad tendría un plazo de 30 días hábiles para establecer las medidas administrativas necesarias para eliminar los aranceles cobrados por servicios educativos.

Actualmente, el acceso y la permanencia en los programas de educación superior de la universidad están condicionados al pago de cuotas de inscripción y reinscripción. Esto, según Hades Berenice Aguilar Castillo, la diputada que presentó el proyecto, representa una restricción al derecho humano a la educación.

La propuesta también señala que el Congreso del Estado deberá considerar las asignaciones presupuestales necesarias en los ejercicios fiscales subsecuentes, y que existen fondos federales destinados a apoyar a instituciones públicas de educación superior en la eliminación gradual de cuotas, sin afectar la viabilidad financiera de las universidades.

¿Qué dijo la Suprema Corte sobre las cuotas en la Universidad de Guanajuato?

La iniciativa toma como antecedente una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió un juicio de amparo relacionado con el cobro de cuotas en la Universidad de Guanajuato. En ese fallo, la Corte determinó que el Congreso del Estado incurrió en una omisión al no contemplar recursos suficientes para avanzar en la gratuidad de la educación superior.

Tras la presentación, la propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.