Presentan iniciativa en Michoacán para que este grupo de estudiantes pueda acceder a internet gratis

El programa D4ta, que actualmente brinda acceso gratuito a internet móvil a estudiantes de Michoacán, podría dar un paso importante gracias a una iniciativa presentada en el Congreso local que busca establecer este apoyo en la Constitución del estado.

De aprobarse, el acceso a este beneficio dejaría de depender únicamente de un programa gubernamental y se convertiría en un derecho reconocido para estudiantes de nivel medio superior y superior.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona actualmente el programa?

Actualmente, el apoyo está dirigido a jóvenes de bachilleratos, preparatorias, universidades e institutos tecnológicos públicos. De acuerdo con un comunicado oficial del Gobierno de Michoacán, D4ta, Datos Gratis ya beneficia a más de 80 mil estudiantes mediante chips o tarjetas SIM.

El programa funciona con una tarjeta SIM con 4 GB de internet mensuales, además de llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas. La entrega se realiza mediante convocatorias y registros en instituciones educativas participantes.

En el marco de la iniciativa, el Gobierno de Michoacán informó el pasado 29 de mayo que en agosto abrirá una nueva convocatoria.

¿Qué cambiaría en Michoacán?

La iniciativa busca modificar el artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, que actualmente establece los fines de la educación que imparte el Estado. Ese apartado establece el desarrollo de las facultades del ser humano, el respeto a los derechos humanos y el combate a la ignorancia, fanatismos y prejuicios.

El cambio consistiría en sumar la conectividad digital como parte de esas condiciones educativas.

En la práctica, el Estado tendría que garantizar acceso individualizado, continuo y suficiente a servicios digitales mediante dispositivos móviles o tecnologías equivalentes.

D4TA ya no será solo un programa: ¡lo llevaremos a la Constitución! Hoy firmé esta iniciativa histórica para garantizar que cada joven en Michoacán tenga internet gratuito para aprender, crecer y conectarse. Transformamos la brecha educativa en una autopista de oportunidades.… pic.twitter.com/miZeDOuIgD — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 3, 2026

¿Por qué importa internet gratis y que falta para aprobarse?

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, del Inegi, reportó que en México 83.1% de la población de 6 años y más usó internet; en Michoacán, reportes basados en la misma medición ubicaron a más de 3.7 millones de personas usuarias.

La iniciativa busca que el internet gratuito no solo funcione como apoyo para tareas o clases en línea, sino que también reduzca una barrera que puede afectar la permanencia escolar y el acceso a plataformas educativas.

¿Qué falta para aprobarse?

La iniciativa deberá pasar por el Congreso de Michoacán, donde legisladores podrán analizarla, modificarla o votarla. Si avanza, el acceso a conectividad digital para estudiantes quedaría incorporado en la Constitución local.

La propuesta fue firmada por Alfredo Ramírez Bedolla y también fue impulsada por el diputado César Osegueda según los datos presentados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.