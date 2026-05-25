Familias de estos municipios de Michoacán podrán acceder a un programa de más de 23 mil viviendas para no derechohabientes

Habitantes de distintos municipios de Michoacán podrían integrarse próximamente a un programa habitacional dirigido a personas que no cuentan con acceso a créditos de Infonavit o Fovissste.
El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) formalizaron nuevos acuerdos municipales para avanzar en la construcción de casas destinadas principalmente a familias sin seguridad social o acceso a financiamiento tradicional.
¿Qué municipios de Michoacán se sumaron al programa?
Los nuevos convenios incorporaron a municipios como:
- Sahuayo
- Aquila
- Chilchota
- Tacámbaro
- Angamacutiro
Además, Vista Hermosa firmó una ampliación del acuerdo que ya mantenía dentro del programa estatal de vivienda.
¿Cuántas viviendas contempla el proyecto?
El programa estatal proyecta más de 23 mil 200 viviendas para población no derechohabiente en Michoacán.
Algunos de los municipios ya cuentan con metas preliminares de construcción:
- Sahuayo: 100 viviendas
- Aquila: 250 viviendas
- Angamacutiro: 300 viviendas
- Chilchota: 240 viviendas
- Tacámbaro: 100 acciones habitacionales
En el caso de Vista Hermosa, inicialmente se contemplaban 254 viviendas; sin embargo, tras la firma de un nuevo convenio se añadieron 64 más al proyecto original.
Las cifras podrían ajustarse conforme avancen los procesos técnicos y la disponibilidad de terrenos en cada municipio.
¿Quiénes podrán acceder a estas viviendas?
El programa está dirigido principalmente a personas que actualmente no tienen acceso a créditos hipotecarios tradicionales, especialmente trabajadores independientes o familias que laboran fuera del sistema formal.
Entre los sectores considerados prioritarios se encuentran:
- Personas de bajos ingresos
- Jefas de familia
- Adultos mayores
- Personas con discapacidad
- Comunidades indígenas
- Familias sin seguridad social
Las autoridades aclararon que posteriormente se definirán los requisitos y procesos de validación para acceder a las viviendas contempladas dentro del programa.
¿Qué harán los ayuntamientos dentro del proyecto?
Los municipios participantes deberán colaborar en distintos procesos relacionados con la construcción y desarrollo de las viviendas.
Entre las acciones contempladas se encuentran:
- Gestión de terrenos
- Facilidades administrativas
- Servicios básicos
- Procesos de urbanización
- Coordinación con autoridades estatales y federales
El director del IVEM, David Soto Quizamán, señaló que estos acuerdos forman parte de una estrategia más amplia para incrementar la oferta de vivienda social en Michoacán.
Más municipios ya fueron integrados al programa
Además de los convenios recientes, el programa ya contempla acuerdos con otros municipios michoacanos como:
- Morelia
- Pátzcuaro
- Jiquilpan
- Yurécuaro
- Coeneo
- Huiramba
- Ario
- Peribán
- Tuxpan
- Huandacareo
- Cuitzeo
- Lagunillas
- Áporo
adn Noticias.