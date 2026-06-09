Es oficial: la carretera México-Puebla estará cerrada en este tramo y hasta este día de junio

Para todos los conductores que circulan por la Autopista México-Puebla rumbo a la CDMX, es importante tomar precauciones, ya que la lateral presenta reducciones de carriles desde el 8 de junio.

Aunque no se trata de un cierre total, la intervención sí afectará la circulación habitual, sobre todo para quienes usan esta vía para llegar a Coronango o incorporarse hacia CDMX.

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¿Hasta cuándo durará el cierre parcial en la México-Puebla?

La Secretaría de Infraestructura de Puebla informó que el cierre parcial inició el pasado lunes 8 y finalizará el viernes 12 de junio, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

El tramo afectado va del Antiguo Camino a Tlaxcala al Periférico Ecológico, en inmediaciones del Outlet Puebla, dentro de la localidad de San Francisco Ocotlán, en Coronango. Según lo revelado, en ese punto se realizan trabajos de pavimentación sobre la cinta de rodamiento.

La circulación no quedará suspendida por completo, pero sí tendrá menos espacio para avanzar. Esto puede provocar filas, tránsito lento y retrasos, sobre todo en horas de mayor movimiento o cuando haya maquinaria operando sobre la lateral.

La autoridad pidió a los automovilistas manejar con precaución y atender las indicaciones del personal ubicado en la zona. De igual manera, se hizo la recomendación de evitar estacionarse sobre el tramo intervenido.

Para evitar contratiempos, autoridades recomendaron salir con más tiempo del habitual, reducir la velocidad antes de llegar al tramo intervenido y mantenerse atento a posibles ajustes en la circulación. La zona puede presentar cambios temporales conforme avancen los trabajos.

🚧 #InfraInforma | CIERRE PARCIAL sobre lateral de la Autopista México – Puebla entre Antiguo Camino a Tlaxcala y Periférico Ecológico con sentido a CDMX.



El @Gob_Puebla trabaja en la pavimentación de la cinta de rodamiento de esta importante vialidad.



Se exhorta a las y… pic.twitter.com/vpKjippmqs — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) June 8, 2026

¿Qué otro cierre vial habrá en Puebla?

Durante esta misma semana, también se informó de afectaciones en la calle 20 Sur, entre las avenidas 15 y 5 Oriente, con sentido a Juan de Palafox y Mendoza, dentro de la zona de El Carmen.

Según autoridades locales, se realizarán trabajos de pavimentación de 8:00 a 18:00 horas, del 8 al 12 de junio por lo que los automovilistas deberán considerar rutas alternas si planean circular por el centro de la ciudad durante esos días.

Antes de salir, conviene revisar los avisos oficiales de la Secretaría de Infraestructura por si hay cambios de último momento. También será importante respetar la señalización y evitar maniobras en zonas confinadas por obra.

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