¿Andas en búsqueda de trabajo? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una convocatoria para cubrir una vacante en la sede de Baja California Sur.

De acuerdo a la información publicada, se trata de una vacante para el puesto de Asistente Distrital de Organización Electoral, en donde se prevé un salario neto de más de 13 mil pesos.

Personal de la Junta Local del #INEBCS participó en el Primer Simulacro Nacional 2026 🚨, fortaleciendo la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias. Ejercicio realizado sin incidentes ✅.#SimulacroNacional2026 #INEBCS pic.twitter.com/wFIRN4NzBR — INE_BCS (@INE_BCS) May 6, 2026

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Vacante del INE en Baja California Sur: salario y características del puesto

Conoce las características del puesto de Asistente Distrital de Organización Electoral en el INE de Baja California Sur:

Sede en Junta Distrital Ejecutiva 02 en Baja California Sur

Salario bruto de 15 mil 90 pesos y salario neto de 13 mil 324 pesos

y Licenciatura en Administración o Contaduría

Dos años de experiencia en organización y estadística

en organización y estadística Se requiere conocimiento en la paquetería Office , ambiente web y equipo de oficina

, y Fecha límite para aplicar: viernes 12 de junio de 2026

Requisitos para aplicar a la vacante del INE en Baja California Sur

Si te interesa, los requisitos para aplicar al INE son:

Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de los derechos políticos y civiles

y estar en pleno goce y ejercicio de los derechos políticos y civiles Inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía

y contar con credencial para votar con fotografía No haber sido registrado como candidato a algún cargo de elección popular en los últimos tres años

a algún cargo de elección popular en los últimos tres años No ser o no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los últimos tres años

nacional, estatal o municipal de algún partido político en los últimos tres años No estar inhabilitado para ocupar el cargo o puesto público

No haber sido condenado por delito alguno , salvo de carácter culposo

, salvo de carácter culposo Acreditar nivel educativo y experiencia laboral

Toma en cuenta que las personas deben de acreditar la evaluación curricular, los exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas correspondientes.

Documentos necesarios para aplicar a la vacante del INE en Baja California Sur

Si cumples con los requisitos, entonces debes de juntar los siguientes documentos para aplicar, todo debe de ser en original y copia:

Currículum vitae

Comprobante de estudios

CURP

RFC

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (máximo 30 días de antigüedad)

(máximo 30 días de antigüedad) Carta declaratoria de decir verdad

Las y los aspirantes deberán entregar sus documentos en la Junta Distrital Ejecutiva 02 de Baja California Sur, ubicada en Paseo Barlovento 613, Colonia Rosarito, C.P. 23407 en San José del Cabo, no se pueden enviar vía electrónica; no obstante, se comunicarán vía correo electrónico para la fecha de entrevistas.

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