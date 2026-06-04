¿No sería increíble terminar junio con empleo? Entonces esta es tu oportunidad porque el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (mejor conocido como ONU-Hábitat) abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) que no te puedes perder.

Tal como lo hace la ONU con sus vacantes en México, ONU-Hábitat no compartió los salarios; sin embargo, sitios especializados reportan que el salario va de los 25 a los 28 mil pesos; sin embargo, te recomendamos preguntar durante tu proceso de contratación.

Estas oportunidades laborales tienen que ver con temas de urbanismo y arquitectura, así como geografía, entonces si tienes experiencia en estos rubros, es tu oportunidad.

📢¡Tenemos #vacantes abiertas! 🤝



Estamos buscando:

🌎Analista de Sistemas de Información Geográfica #SIG

🌱Analista en Reducción del Riesgo de Desastres

🏙️Analista en Planificación Urbana



📆Fecha límite de aplicación: 14 de junio de 2026



🔗 https://t.co/3KG7FMXIhE pic.twitter.com/6mGr4jILsn — ONU-HABITAT México (@ONUHabitatMex) June 3, 2026

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Vacantes en ONU-Hábitat 2026: requisitos y salarios

Estos son los puestos que el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos abrió en México durante junio de 2026:

Analista en Planificación Urbana

Sede en Ciudad de México

Contrato de seis meses

Licenciatura en Planificación Urbana y Territorial, Urbanismo, Arquitectura, Geografía Urbana, Ingeniería Civil, Desarrollo Urbano Sostenible o afines

en Planificación Urbana y Territorial, Urbanismo, Arquitectura, Geografía Urbana, Ingeniería Civil, Desarrollo Urbano Sostenible o afines Al menos cinco años de experiencia en planificación urbana y territorial, diseño urbano, urbanismo, regeneración urbana o gestión de desarrollo urbano

en planificación urbana y territorial, diseño urbano, urbanismo, regeneración urbana o gestión de desarrollo urbano Se destaca experiencia en proyectos de Nacionales Unidas o conocimiento de Centroamérica y/o Cuba

o conocimiento de Centroamérica y/o Cuba Habilidades en español y dominio funcional de inglés

Fecha límite para aplicar: 14 de junio de 2026

Analista en Reducción del Riesgo de Desastres

Sede en CDMX

Contrato de seis meses

Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Civil, Geológica o Hidráulica, Geografía, Gestión del Riesgo de Desastres, Ciencias Ambientales, Planificación Territorial o afines

en Ingeniería Ambiental, Civil, Geológica o Hidráulica, Geografía, Gestión del Riesgo de Desastres, Ciencias Ambientales, Planificación Territorial o afines Al menos seis años de experiencia profesional progresiva en Gestión del Riesgo de Desastres, Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidad, Ingeniería Ambiental, Escenarios de Riesgos y Cambio Climático

profesional progresiva en Gestión del Riesgo de Desastres, Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidad, Ingeniería Ambiental, Escenarios de Riesgos y Cambio Climático Habilidades en español y dominio funcional de inglés

Fecha límite para aplicar: 14 de junio de 2026

Analista de Sistemas de Información Geográfica

Sede en CDMX

Contrato de seis meses

Licenciatura en Geografía, Geomática, Ingeniería Geográfica, Ciencias Ambientales, Urbanismo o Arquitectura; también sirven estudios de posgrado

en Geografía, Geomática, Ingeniería Geográfica, Ciencias Ambientales, Urbanismo o Arquitectura; también sirven estudios de posgrado Al menos cuatro años de experiencia

Fecha límite para aplicar: 14 de junio de 2026

Documentos para aplicar a las vacantes de la ONU

Es importante mencionar que para aplicar te debes de registrar en el sitio web de la ONU para empleo, ahí deberás subir toda tu información; sin embargo, estos son los documentos que mayoritariamente piden y que sería bueno que tuvieras a la mano:

Currículum vitae actualizado

Comprobante que acredite tus estudios

Documentos que validen tu experiencia laboral

Certificaciones de idiomas

Carta de motivos

Ahora que lo sabes y si cuentas con la experiencia, no dejes de pasar esta oportunidad.

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