¿No sería increíble terminar junio con empleo? Entonces esta es tu oportunidad porque el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (mejor conocido como ONU-Hábitat) abrió tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) que no te puedes perder.
Tal como lo hace la ONU con sus vacantes en México, ONU-Hábitat no compartió los salarios; sin embargo, sitios especializados reportan que el salario va de los 25 a los 28 mil pesos; sin embargo, te recomendamos preguntar durante tu proceso de contratación.
Estas oportunidades laborales tienen que ver con temas de urbanismo y arquitectura, así como geografía, entonces si tienes experiencia en estos rubros, es tu oportunidad.
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Vacantes en ONU-Hábitat 2026: requisitos y salarios
Estos son los puestos que el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos abrió en México durante junio de 2026:
Analista en Planificación Urbana
- Sede en Ciudad de México
- Contrato de seis meses
- Licenciatura en Planificación Urbana y Territorial, Urbanismo, Arquitectura, Geografía Urbana, Ingeniería Civil, Desarrollo Urbano Sostenible o afines
- Al menos cinco años de experiencia en planificación urbana y territorial, diseño urbano, urbanismo, regeneración urbana o gestión de desarrollo urbano
- Se destaca experiencia en proyectos de Nacionales Unidas o conocimiento de Centroamérica y/o Cuba
- Habilidades en español y dominio funcional de inglés
- Fecha límite para aplicar: 14 de junio de 2026
Analista en Reducción del Riesgo de Desastres
- Sede en CDMX
- Contrato de seis meses
- Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Civil, Geológica o Hidráulica, Geografía, Gestión del Riesgo de Desastres, Ciencias Ambientales, Planificación Territorial o afines
- Al menos seis años de experiencia profesional progresiva en Gestión del Riesgo de Desastres, Evaluación de Amenazas y Vulnerabilidad, Ingeniería Ambiental, Escenarios de Riesgos y Cambio Climático
- Habilidades en español y dominio funcional de inglés
- Fecha límite para aplicar: 14 de junio de 2026
Analista de Sistemas de Información Geográfica
- Sede en CDMX
- Contrato de seis meses
- Licenciatura en Geografía, Geomática, Ingeniería Geográfica, Ciencias Ambientales, Urbanismo o Arquitectura; también sirven estudios de posgrado
- Al menos cuatro años de experiencia
- Fecha límite para aplicar: 14 de junio de 2026
Documentos para aplicar a las vacantes de la ONU
Es importante mencionar que para aplicar te debes de registrar en el sitio web de la ONU para empleo, ahí deberás subir toda tu información; sin embargo, estos son los documentos que mayoritariamente piden y que sería bueno que tuvieras a la mano:
- Currículum vitae actualizado
- Comprobante que acredite tus estudios
- Documentos que validen tu experiencia laboral
- Certificaciones de idiomas
- Carta de motivos
Ahora que lo sabes y si cuentas con la experiencia, no dejes de pasar esta oportunidad.
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