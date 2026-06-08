Ni dominantes ni seguras: esto dice la psicología sobre las personas que levantan la voz

Gritar o hablar en un volumen elevado suele leerse muchas veces como una señal de poder. De hecho, estudios cognitivos de investigadores de la Universidad Estatal de Washington indican que las personas que hablan fuerte son percibidas como más seguras o dominantes, lo que lleva a los demás a asumir que tienen la razón independientemente de la veracidad de sus argumentos. Pero los expertos en psicología advierten que la realidad es más compleja.

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¿Qué dice la psicología sobre las personas que levantan la voz al hablar?

Para los especialistas, los cambios bruscos en el tono de voz forman parte de la comunicación no verbal y revelan contradicciones internas, emociones o estados mentales. Las alzas súbitas se relacionan con emociones intensas como la ira, la vergüenza, el miedo o la ansiedad e incluso la mentira. En muchos casos es un mecanismo complejo de defensa, validación o adaptación.

Estudios en neurociencia y psicología del comportamiento indican que gritar en una discusión no es solo una muestra de enojo, sino una respuesta del sistema nervioso ante un estado de amenaza percibida — que puede activarse incluso sin que exista un peligro real. En esos momentos, el córtex prefrontal, la parte racional del cerebro, queda parcialmente desconectada y toma el control el sistema límbico, más impulsivo.

También suele ocurrir que algunas personas elevan la voz porque sienten que no están siendo escuchadas o comprendidas y el volumen se convierte en un intento de recuperar el control.

Las personas a veces levantan la voz por considerar que no están siendo escuchadas.

¿Qué revela hablar siempre en voz alta sobre la personalidad de alguien?

Según el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, el tono de voz comunica mucho más de lo que creemos. Un tono alto puede indicar:

Incapacidad para escuchar y controlar las emociones

y controlar las emociones Necesidad de atención , compensar la timidez o destacar en un entorno ruidoso

, compensar la timidez o destacar en un entorno ruidoso Ansiedad o nerviosismo en situaciones sociales

en situaciones sociales Falta de conciencia

Emociones intensas que llevan a subir el volumen de forma involuntaria

Sumado a eso, el estrés y la ansiedad pueden influir puntualmente en el tono de voz, pero si esto se convierte en un hábito constante, el análisis varía y si se transforma en un problema puede resultar útil consultar con un profesional.

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