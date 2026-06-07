Tener hermanos es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida; sin embargo, los hermanos mayores comparten características entre sí que los hacen únicos.

De acuerdo a diferentes estudios de Psicología, cuando los primeros hijos de un matrimonio o pareja llegan, todas las dinámicas familiares cambian, lo cual se acentúa si arriba un segundo hermano.

Esto hace que los ahora hermanos mayores adquieran mayores responsabilidades, es por eso que te contamos cuáles son las principales características de estos integrantes de la familia.

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Inteligencia y empatía: características de los hermanos mayores

De acuerdo a especialistas de las universidades de Calgary, Laval, Tel Aviv y Toronto, los hermanos mayores tienen a desarrollar una mayor capacidad de empatía o inteligencia emocional, ya que entienden que deben compartir desde aspectos materiales hasta la atención de los padres.

Sin embargo, si no son bien canalizadas u observadas estas características, entonces se puede desarrollar desde temprana edad una mayor carga de estrés al no querer cometer errores, por lo que se dan inicios de perfeccionismo.

¿Por qué el liderazgo es una característica de hermano mayor?

La Teoría Familia Sistemática de Bowen explicar que los hermanos mayores tienen a desarrollar una madurez precoz, debido a que tienden a tomar o adquirir algunas responsabilidades de adultos, lo que provoca que sean lideres en algunas dinámicas familiares.

Es por eso que al haber un par de hermanos, es muy común que el menor imite y siga a todos lados al mayor, ya que lo ve como alguien de confianza.

Psicología explica por qué los hermanos mayores tienen ideas de ser más grandes a su edad

Sabemos que las dinámicas familiares cambian debido a que ambos padres trabajan, si viven con abuelos, si falta alguno de los progenitores; no obstante, algo que comparten los hermanos mayores es que creen que tienen más edad de la que realmente tienen.

Esto lo llevan incluso a su vida adulta, ya que tienen a querer resolver todo debido a que, desde temprana edad, han adquirido y aprehendido a ser autosuficientes y siempre estar para el otro.

¿Por qué los hermanos mayores son más autónomos?

Pese a lo anterior, algo que desarrollan más los mayores que otro tipo de hermanos es la autonomía, pues tienden a tomar decisiones sin tanta presión, ya que aprendiendo desde siempre a resolver y no dar tantos problemas.

Es importante mencionar que estas son solo características, no un manual, por lo que pueden existir excepciones y todo es valido, entonces si tú eres hermano mayor, ¿tienes algunas de estas características o todas?

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