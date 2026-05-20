¿Te ha pasado que vas al súper y cuando vas a pagar evitas las cajas de autocobro? No importa que en la cajas haya más gente, prefieres que alguien te cobre a hacerlo tú mismo, esto tiene una explicación psicológica.

Y es que podrían parecer opcionales las decisiones que tomamos, incluso en algo tan cotidiano como ir a hacer la despensa; sin embargo, a veces responden a nuestra forma de ser e, incluso, al entorno en que nos hemos desarrollado.

¡Cuidado con el "un clavo saca a otro clavo"! 🚫 Intentar reemplazar un apego antiguo con uno nuevo inmediatamente puede perjudicar tu desvinculación emocional y prolongar el dolorhttps://t.co/Hzkg6H6Vs5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 19, 2026

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El autocobro reduce la convivencia pero ofrece ventajas, según Harvard

Una de las principales razones por las que puedes evitar las cajas de autocobro sería porque las personas, queramos o no, todos los humanos tenemos una necesidad social, de acuerdo a la revista de la Universidad de Harvard.

“La conexión social es una necesidad humana fundamental (...) tan esencial para la supervivivencia como la comida y el agua”, explican los especialistas.

Yendo a casos muy fatalistas, el aislamiento social aumenta el riesgo de muerte en un 30%, es por eso que convivir tan siquiera con la persona que te cobra, que te digan “¿encontró todo lo que buscada?“ o saludar a aquellos que ponen tu compra en bolsas o al personal de limpieza de la tienda puede cambiar tu día.

El miedo a la tecnología no es la principal razón para evitar el autocobro

Con el avance de la tecnología, muchos apuntan a que podría aparecer el miedo a lo nuevo, incluso en el supermercado, pero el psicólogo Nicholas Epley destaca que, en realidad, tiene que ver más con un aspecto social.

Y es que la Universidad de Harvard realizó un estudio en donde analizó a más de 51 mil personas y concluyó que las conversación, por pequeñas que sean, impactan positivamente en el estado de ánimo de las personas.

“No solo importan las relaciones profundas, también ayudan las interacciones breves y cotidianas”, puntualizó.

¿Hay beneficios en el autocobro?

La verdad es que sí, expertos en psicología detallaron que el autocobro eliminó la “fricción humana”, ya que da tiempo libre a las personas de no convivir, debido a que tienen actividades donde están rodeados de personas a lo largo del tiempo.

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