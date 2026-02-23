¿Siempre lo dejas para después? 4 tips para vencer la procrastinación fácil y rápido

“Todavía hay tiempo”, “lo hago en un ratito”. Si te has descubierto diciendo estas frases, es muy probable que seas víctima de la procrastinación. Afortunadamente, existen muchos tipos que te pueden ayudar a vencer esta conducta que te está generando estrés, ansiedad y que puede afectar tu rendimiento.

Si es tu caso, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te contamos los mejores tips de expertos que pueden ayudarte a cambiar tus hábitos.

¿Qué es la procrastinación y ejemplos?

¿Te han llamado flojo? Muy probablemente no se trata de holgazanería sino de procrastinación. Lo más importante es entender que la procrastinación no es flojera sino la acción de postergar una actividad importante o complicada por una menos relevante o más placentera.

La procrastinación no es falta de capacidad ni simple desinterés. Se trata de un patrón que ofrece alivio momentáneo, pero que a largo plazo impacta en el bienestar emocional, porque incluso puede generar culpa.

Por ejemplo, si alguna vez has dejado de lado una tarea importante o complicada, para realizar una más sencilla o si siempre sientes que todavía te queda más tiempo o que esa actividad importante la puedes hacer mañana, lo que estás haciendo es postergar voluntariamente, pero eso no es todo.

La palabra procrastinación deriva del verbo en latín procrastināre, que significa postergar hasta mañana. No obstante, también deriva de la palabra del griego antiguo akrasua, que significa hacer algo en contra de nuestro juicio.

¿Qué causa la procrastinación?

Según expertos, la procrastinación es una manera de enfrentar las emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas, por ejemplo, aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, entre otras.

Es decir, la procrastinación, puede ser entendida como la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto plazo, por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo.

Los mejores tips para vencer la procrastinación

De acuerdo con la especialista Karla Paola Colin Mendiola, de la Clínica de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que puedes hacer para evitar caer en la procrastinación es organizar tu tiempo.

Seleccionar tareas

Elige las tareas que se deben de realizar con urgencia

Después las que se pueden entregar a mediano plazo

Fraccionar las tareas

Ahora, fracciona esas tareas en unas más pequeñas que vayas a realizar de forma constante hasta lograr terminar

Divide bloques de tiempo

Otra estrategia es que dividas las tareas en bloques de 25 minutos con pausas cortas de 5 minutos entre ellas.

Regulación emocional

Realiza ejercicios de respiración diafragmática, relajación muscular progresiva u otra y validar la emoción, para bajar el malestar. Por ejemplo, cuando piensas que no eres bueno para realizar una tarea, esto te puede llevar a buscar hacer algo que te resulte mucho más satisfactorio.

Recuerda que el alivio temporal que sientes cuando procrastinas es lo que realmente hace muy vicioso el círculo. Ten presente que las cosas que dejes para después no son problema para alguien más sino para ti mismo. Sigue las recomendaciones de los expertos y comenta si te funcionan.

