Expertos de la UNAM alertan sobre las consecuencias del estrés prolongado en el cerebro

El estrés forma parte de la vida diaria, pero cuando se vuelve persistente se convierte en un factor de riesgo para el cerebro. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten, a través de UNAM Global, que la tensión sostenida afecta estructuras cerebrales esenciales, modifica procesos biológicos y puede desencadenar consecuencias graves para la salud neurológica y cardiovascular.

Cómo impacta el cortisol en la memoria y la toma de decisiones

Cuando una persona enfrenta una situación de amenaza, el organismo libera cortisol desde las glándulas suprarrenales. En condiciones normales, esta hormona ayuda a reaccionar. El problema surge cuando su producción se mantiene elevada durante largos periodos.

La doctora Alicia Castillo Martínez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala, la corteza prefrontal y el locus coeruleus participan en la respuesta al estrés. Estas regiones permiten interpretar riesgos, activar mecanismos de alerta y sostener la concentración.

Por su parte, el doctor Diego Armando Coronel Manzo señaló a UNAM Global que la sobreproducción de cortisol altera genes vinculados con el sistema inmune y modifica la estructura cerebral.

Entre los efectos detectados se encuentran:



Disminución del tamaño y densidad neuronal en el hipocampo y la corteza prefrontal.

Deterioro de la memoria y de la capacidad de concentración.

Dificultades para organizar ideas y resolver conflictos.

Respuestas impulsivas en lugar de decisiones racionales.

En escenarios extremos, estas alteraciones pueden evolucionar hacia estados demenciales y afectar de forma severa la vida cotidiana.

El riesgo silencioso de un derrame cerebral

Los especialistas también alertan sobre un impacto menos visible pero potencialmente más grave. Según UNAM Global, el estrés prolongado altera el flujo sanguíneo cerebral, contrae venas y nervios y dificulta el suministro adecuado de oxígeno y nutrientes.

Este proceso obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad, eleva la presión arterial y aumenta los niveles de azúcar y grasa en sangre. La combinación de estos factores favorece la formación de coágulos que pueden bloquear arterias cerebrales y provocar un derrame, una emergencia médica con consecuencias severas.

Qué recomiendan los expertos de la UNAM para proteger el cerebro

Frente a este panorama, los académicos de la UNAM insisten en adoptar hábitos neuroprotectores que ayuden a reducir la carga fisiológica del estrés.

Las recomendaciones principales incluyen:



Priorizar el ejercicio físico, comenzando con estiramientos o ejercicios de fuerza antes de técnicas de relajación.

Dormir lo suficiente y mantener una alimentación equilibrada.

Evitar el consumo de alcohol y drogas.

Fortalecer redes de apoyo emocional.

Planificar actividades diarias mediante una agenda para mejorar el control del tiempo.

