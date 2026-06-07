Trámites lentos y exceso de burocracia: las razones por las que este estado de México pierde inversiones

Sonora enfrenta dificultades para atraer nuevos proyectos de inversión debido a la lentitud de algunos trámites y a la carga administrativa que deben enfrentar las empresas para obtener permisos y autorizaciones.

De acuerdo con un análisis de la organización México Evalúa, dedicada al estudio y evaluación de políticas públicas, estos factores generan incertidumbre para el sector privado y reducen la competitividad de la entidad frente a otros estados del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué los trámites afectan la llegada de inversiones a Sonora?

El análisis señala que uno de los principales obstáculos para la inversión es el tiempo que pueden tomar las autorizaciones necesarias para poner en marcha nuevos proyectos. También se identificaron problemas relacionados con la duplicidad de requisitos y la falta de coordinación entre dependencias responsables de emitir permisos.

Aunque Sonora cuenta con ventajas como su ubicación geográfica, infraestructura logística y cercanía con el mercado estadounidense, estos factores pierden atractivo cuando los procesos administrativos se prolongan más de lo previsto.

Los retrasos no solo afectan a grandes corporaciones. Empresas nacionales y proveedores locales también enfrentan mayores costos operativos cuando los trámites necesarios para abrir, ampliar o regularizar actividades se extienden durante meses.

Sonora busca atraer inversión extranjera. El estado ha buscado explorar polos de desarrollo económico en ciudades como Hermosillo y Guaymas. (X @conagua_mx)

¿De cuánto son las pérdidas económicas por la burocracia en Sonora?

Según otro estudio de la misma organización, este tipo de problemáticas pueden generan pérdidas estimadas en hasta 5 millones de pesos para las empresas en Sonora.

Las demoras en licencias y autorizaciones elevan los costos de operación incluso antes de que los proyectos puedan iniciar formalmente.

El nearshoring se ha convertido en una de las principales apuestas de Sonora

A pesar de estos desafíos, Sonora ha buscado posicionarse como uno de los estados con mayor potencial para aprovechar el fenómeno del nearshoring. Esta tendencia ha llevado a empresas internacionales a trasladar parte de sus operaciones a México para acercarse al mercado de Estados Unidos y reducir costos logísticos.

La entidad ha impulsado proyectos de infraestructura, logística y energía para atraer inversión extranjera vinculada a sectores como la manufactura avanzada, la electromovilidad, los semiconductores y la industria automotriz.

Además de su ubicación estratégica en la frontera con Arizona, Sonora ha apostado por el desarrollo del Puerto de Guaymas, la expansión de corredores industriales y la promoción de polos de desarrollo en ciudades como Hermosillo y Nogales para captar nuevas empresas interesadas en instalarse en el norte del país.

Desde 2019, Sonora cuenta con la Ley Estatal de Mejora Regulatoria (Ley Número 82), una normativa creada para simplificar trámites, reducir cargas administrativas y facilitar la inversión. Sin embargo, esta reciente evaluación identificó que aún persisten desafíos como la lentitud en la emisión de permisos, la duplicidad de requisitos y la falta de coordinación entre dependencias encargadas de autorizar nuevos proyectos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.