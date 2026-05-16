Giro en los campos de Sonora: la iniciativa que impactará en los productores del estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) oficializó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos para la modernización de los Distritos de Riego 038, 041 y 018 en el sur de Sonora.

Bajo la supervisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfonso Durazo, la dependencia ejecuta este presupuesto para revestir canales y rehabilitar plantas de bombeo. La estrategia operativa se fundamenta en la Ley de Aguas, la cual impide ahora la venta o transmisión privada de derechos, obligando a los usuarios a reintegrar las concesiones no utilizadas a la Conagua para su reasignación bajo criterios de justicia social.

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¿Qué distritos de riego recibirán la inversión de Conagua en Sonora ?

El Programa Nacional de Tecnificación de Riego prioriza tres zonas clave en la entidad para elevar la productividad agrícola y optimizar el uso del recurso hídrico superficial:

Distrito 038 (Río Mayo): reconstrucción de infraestructura tras 50 años sin mantenimiento mayor.

reconstrucción de infraestructura tras 50 años sin mantenimiento mayor. Distrito 041 (Río Yaqui): implementación de sistemas de ahorro de agua.

implementación de sistemas de ahorro de agua. Distrito 018 (Pueblo Yaqui): fortalecimiento de la seguridad hídrica para comunidades originarias.

¿Cuáles son las metas de ahorro y productividad para el campo de Sonora?

La Conagua proyecta que la modernización de la red hidráulica genere un impacto inmediato en los costos de operación y en la rentabilidad de las cosechas durante el ciclo agrícola 2026.

Proyecciones del proyecto:

Ahorro de agua: reducción del gasto hídrico hasta en un 60% mediante la eliminación de filtraciones.

reducción del gasto hídrico hasta en un mediante la eliminación de filtraciones. Incremento productivo: alza del 25% en la eficiencia de los cultivos locales.

alza del en la eficiencia de los cultivos locales. Infraestructura: revestimiento de 4 km de canales principales y 10 km de red secundaria.

revestimiento de 4 km de canales principales y 10 km de red secundaria. Sistemas de riego: instalación de tecnología en 202 hectáreas y nivelación de 362 hectáreas de tierra.

¡Avanzamos con la transformación en el norte del país!



El @GobiernoMX continúa modernizando el campo mexicano y garantizando el derecho humano al agua para todas las personas en el sur de Sonora.



Mas información: https://t.co/qYirgrnxS7 pic.twitter.com/yLJfqAN7Qx — Conagua (@conagua_mx) May 10, 2026

¿Cómo obtener los títulos de concesión de agua bajo la nueva Ley?

El Gobierno de México ha entregado 900 títulos de concesión en la entidad, permitiendo que los agricultores accedan formalmente a programas federales de apoyo siguiendo estos pasos:

Acudir a las oficinas locales de la Conagua para regularizar el estatus de la concesión.

para regularizar el estatus de la concesión. Acreditar el uso efectivo del recurso; si el agua no se utiliza, debe regresarse a la nación.

Acceso a subsidios de tecnificación y programas de la Secretaría de Agricultura .

. El programa de regularización y entrega de obras se extenderá durante todo el año 2026 .

. Los títulos de concesión se otorgan como acto de justicia social (consultar cuotas por derechos de agua vigentes).

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