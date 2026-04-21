De Puebla a Sonora: así impacta el aumento del costo de las casetas en las principales autopistas de México

Moverse por las carreteras del país ahora requiere un presupuesto mayor. Capufe oficializó un incremento en el peaje de las autopistas más transitadas de México, desde Puebla a Sonora, igualando e incluso superando en algunos tramos los precios registrados a inicios de 2025.

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¿Cuáles son los nuevos precios en las rutas que conectan con el Centro y Sur del país?

Las autopistas que parten de la Ciudad de México hacia destinos clave como Acapulco, Puebla y Querétaro han registrado variaciones significativas. Uno de los incrementos más notorios se dio en la vía hacia el puerto de Guerrero, donde el costo para automóviles particulares subió 30 pesos.

Aquí te detallamos los costos actualizados para autos y motos:

Cuernavaca-Acapulco: $670 para autos y $335 para motos (un alza del 5%).

$670 para autos y $335 para motos (un alza del 5%). México-Querétaro: $226 para autos y $113 para motos.

$226 para autos y $113 para motos. México-Puebla: $226 para autos y $113 para motos.

$226 para autos y $113 para motos. México-Cuernavaca: $156 para autos y $78 para motos.

$156 para autos y $78 para motos. Chamapa-Lechería: $69 para autos y $34 para motos.

El pase que pocos conocen para obtener descuento del 50% en tus peajes Aumento de Peajes (Reed Kaestner/Getty Images)

¿Cómo quedaron las tarifas en el corredor carretero de Sonora?

En el norte del país, el impacto también se hizo sentir con aumentos que oscilan entre el 4% y el 5%. Las plazas de cobro estratégicas en el estado de Sonora, que conectan el sur con la capital y la frontera, ajustaron sus tabuladores tanto para vehículos ligeros como para transporte pesado.

En puntos como Hermosillo, Estación Don, Esperanza y Fundición, los automóviles pasaron de pagar $109 a $114 pesos, mientras que las motos subieron a $57 pesos. Por su parte, el sector de transporte sufrió ajustes mayores: los autobuses ahora pagan $194 pesos y los camiones de carga (C2 a C4) subieron a $191 pesos.

Respecto a los libramientos en la región:

Libramiento de Ciudad Obregón: El costo para autos subió a $107 pesos , aunque motos y camiones mantuvieron sus tarifas previas.

El costo para autos subió a , aunque motos y camiones mantuvieron sus tarifas previas. Libramiento de Guaymas: Los autos pagan ahora $48 pesos y los autobuses $106 pesos.

Ante estos cambios, las autoridades sugieren a los usuarios utilizar el sistema de telepeaje IAVE para agilizar los cruces, especialmente en rutas de alto flujo donde la eficiencia operativa es prioridad tras el ajuste tarifario.

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