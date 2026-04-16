El pulso del sector de la vivienda

Estos trámites, que incluyen manifiestos de impacto ambiental (Semarnat), factibilidad de agua (Conagua) y energía eléctrica (CFE), pueden demorar hasta dos años y medio.

A pesar de estos retos, el sector cerró el año pasado con números positivos y se encuentra en una fase alcista. Hay esfuerzos del gobierno federal por digitalizar los trámites. En cuanto al financiamiento, se señala que las tasas hipotecarias están en niveles históricamente bajos (8.50-9%), lo que genera competitividad en la banca comercial.

La geopolítica también impacta al sector, con conflictos internacionales que han elevado los precios de insumos derivados del petróleo, como la tubería de PVC y la carpeta asfáltica, aunque se espera que estos incrementos sean coyunturales. En cuanto al rubro de la denominada “vivienda verde”, grandes empresas ya implementan ecotecnologías y certificaciones como EDGE, buscando extender estas prácticas a las medianas y pequeñas empresas, más allá de la línea base de ecotecnologías ya adoptadas. El sector mantiene la esperanza de que los retos se superen rápidamente para cumplir sus metas y reducir los rezagos existentes.