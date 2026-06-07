Desaparece Kelly Ariadne Gerardo, nieta de Paquita la del Barrio; esto se sabe

La nieta de Paquita la del Barrio, Kelly Ariadne Gerardo Grajales, de 28 años de edad, fue reportada como desaparecida en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Por lo que, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y exhortaron a la población a proporcionar cualquier dato que pueda ayudar para dar con el paradero de la nieta de la icónica cantante mexicana fallecida en febrero de 2025.

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¿Qué le pasó a la nieta de Paquita la del Barrio?

De acuerdo con los reportes de las autoridades, la nieta de Paquita la del Barrio fue vista por última vez el pasado 20 de mayo y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Hasta el momento, surgieron reportes que señalan que, presuntamente, la joven habría abandonado un centro de rehabilitación antes de su desaparición; no obstante, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión.

De inmediato, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato emitió una ficha de búsqueda en la que se señala que se teme por la integridad de la nieta de Paquita la del Barrio.

¿Cuáles son las características de la nieta de Paquita la del Barrio?

La ficha con folio CEBP/01456/2026, Kelly Ariadne Gerardo Grajales es de complexión delgada, tez blanca, estatura aproximada de 1.60 metros, rostro ovalado, frente amplia, ojos café oscuro de tamaño mediano y cejas pobladas.

Asimismo, señala que su cabello es negro, largo y rizado, con nariz cóncava, boca mediana, labios gruesos y mentón ovalado.

Como señas particulares, presenta múltiples pecas en el rostro, así como tatuajes de un ave fénix, flores y alas de ángel en el brazo izquierdo, elaborados en tinta negra y blanca.

Al momento de su desaparición vestía mallón negro, chamarra tipo rompevientos del mismo color y se encontraba descalza.

Guanajuato es una de las entidades que sufre una de las mayores crisis de personas desaparecidas. Las desapariciones de mujeres muestran un incremento en 2026, para el mes de mayo ya se habían reportado 30 casos nuevos, según informó en conferencia de prensa, Mauro González Martínez, secretario de Seguridad Pública del Estado.

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