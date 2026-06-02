La periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, Roxana Guzmán Ramírez, fue secuestrada por un grupo de sujetos armados que ingresaron a su domicilio ubicado en Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, hechos que habrían ocurrido este martes 2 de junio.

De acuerdo con los primeros reportes que han surgido derivado del caso, al menos tres hombres armados irrumpieron en el domicilio de Guzmán Ramírez para “levantarla”, esto frente a varios integrantes de su familia que nada pudieron hacer para evitar el plagio.

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¿Qué se sabe sobre Roxana Guzmán?

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento exacto en el que los hombres armados irrumpen en el domicilio de Roxana Guzmán, la cual se encontraba acompañada de sus seres queridos al momento de los hechos.

En el video de poco menos de un minuto de duración, se aprecia cómo los sujetos armados rompen los vidrios y la puerta del domicilio de Roxana Guzmán, el cual se ubica en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo, según con medios locales de Veracruz.

Es en ese momento que los sujetos encapuchados ingresaron al domicilio y amenazaron con armas largas a los integrantes de la familia, esto mientras se concretaba el secuestro de la periodista del portal informativo antes mencionado.

La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, Veracruz, fue sacada por la fuerza de su domicilio y actualmente es reportada como desaparecida.



El momento quedó grabado; organizaciones y colegas exigen su pronta… pic.twitter.com/RvJ6bzEgVm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 2, 2026

FGE abre carpeta de investigación por caso de Roxana Guzmán

Luego de que se diera a conocer el caso del secuestro de la periodista Roxana Guzmán, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que ya se abrió la carpeta de investigación correspondiente, esto con la finalidad de dar con los responsables del secuestro.

A través de un texto compartido vía redes sociales y plataformas oficiales, la Fiscalía del Estado señaló que las investigaciones se iniciaron por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por fiscales, peritos y policías ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables”, se lee en el comunicado oficial.

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