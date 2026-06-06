Este próximo jueves 11 de junio inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ nuevamente con México como anfitrión, por lo cual a 16 años de Sudáfrica 2010 en donde Javier Aguirre también fue el entrenador de la Selección Mexicana, toca hablar sobre la diferencia en las plantillas con el entonces combinado nacional y el actual.

Los llamados del “Vasco” Aguirre en 2010 y 2026 tiene una similitud muy marcada; la preferencia por los jugadores que militan en el futbol europeo, así como la mezcla con los mejores futbolistas de la Liga MX en el momento.

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Lista de convocados de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010

La convocatoria de Javier Aguirre en el 2010 estuvo marcada por los polémicos llamados de Adolfo Bautista, Guillermo Franco, Óscar Pérez, así como por las bajas de José de Jesús Corona, Jonathan dos Santos y Miguel Sabah.

Pese a ello, la escuadra mexicana pudo ser representada por más de 10 futbolistas que en ese momento se encontraban en el futbol de Europa. La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de Sudáfrica 2010 fue:

Óscar Pérez (Jaguares de Chiapas)

Guillermo Ochoa (América)

Luis Ernesto Michel (Chivas)

Rafa Márquez (Barcelona)

Carlos Salcido (PSV)

Francisco Javier Rodríguez (PSV)

Ricardo Osorio (Stuttgart)

Héctor Moreno (AZ Alkmaar)

Paul Aguilar (Pachuca)

Efraín Juárez (Pumas)

Jorge Torres Nilo (Atlas)

Jonny Magallón (Chivas)

Gerardo Torrado (Cruz Azul)

Pablo Barrera (Pumas)

Giovanni dos Santos (Galatasaray)

Adolfo Bautista (Chivas)

Javier ‘Chicharito’ Hernández (Manchester United)

Carlos Vela (Arsenal)

Guillermo Franco (West Ham)

Cuauhtémoc Blanco (Veracruz)

Alberto Medina (Chivas)

¿Cómo cambió la Selección Mexicana de Sudáfrica 2010 al Mundial 2026?

En comparación con la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, el tricolor puede presumir contar con más jugadores militando en el futbol del viejo continente en países como Italia, Inglaterra, España y demás.

Para el Mundial de Sudáfrica 2010 fueron un total de 10 los jugadores que militaban en Europa los que fueron convocados por Javier Aguirre, mientras que para este 2026 son 13 de los 26 seleccionados los que militan en el futbol del viejo continente. Estos jugadores son:

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Orbelín Pineda (AEK de Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Raúl Jiménez (Fulham)

Santiago Giménez (AC Milan)

César Huerta (Anderlecht)

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