Estos serán los partidos del Mundial 2026 que pasará TV Azteca y podrás disfrutar con tus comentaristas favoritos
TV Azteca tendrá 32 partidos del Mundial 2026 que transmitirán por su señal de televisión abierta
Estamos a poco menos de 100 días de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA y en México todos nos preguntamos cuáles serán los partidos del Mundial 2026 que podremos ver a través de la señal abierta de televisión. Entre tantos servicios de streaming que existen y que han acaparado las transmisiones de varios acontecimientos, el máximo evento deportivo no se queda atrás por lo que será una cierta cantidad de juegos los que se podrán ver sin restricciones.
Y en TV Azteca tendrán 32 partidos de varias selecciones que serán transmitidos por señal abierta y que podrás disfrutar con el comentario de tus narradores favoritos y el análisis de sus expertos para disfrutarlos al máximo.
Partidos que transmitirá TV Azteca del Mundial 2026
Para que vayas planeando con quién verás los partidos del Mundial 2026 te dejamos la lista de los juegos de la primera fase que transmitirá TV Azteca:
- 11 de junio México vs Sudáfrica
- 12 de junio EUA vs Paraguay
- 13 de junio Brasil vs Marruecos
- 14 de junio Países Bajos vs Japón
- 16 de junio Argentina vs Argelia
- 17 de junio Inglaterra vs Croacia
- 18 de junio México vs Corea del Sur
- 19 de junio Brasil vs Haití
- 20 de junio Países Bajos vs (Repechaje UEFA)
- 21 de junio España vs Arabia Saudita
- 22 de Junio Noruega vs Senegal
- 23 de Junio Colombia vs (Repechaje Intercontinental)
- 24 de junio (Repechaje UEFA) vs México
- 25 de junio Ecuador vs Alemania
- 26 de junio Uruguay vs España
- 27 de junio Colombia vs Portugal
Y estos son los 13 juegos de la fase final que transmitirá TV Azteca del Mundial 2026
- 4 partidos de 16avos de final
- 4 partidos de octavos de final
- 2 partidos de cuartos de final
- 2 semifinales
- Gran Final
Así que ya sabes que partidos del Mundial 2026 podrás ver en TV Azteca con las voces de Christian Martinoli, Luis García, Zague, el Inmortal Jorge Campos y compañía.
