Estos serán los partidos del Mundial 2026 que pasará TV Azteca y podrás disfrutar con tus comentaristas favoritos

Estamos a poco menos de 100 días de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA y en México todos nos preguntamos cuáles serán los partidos del Mundial 2026 que podremos ver a través de la señal abierta de televisión. Entre tantos servicios de streaming que existen y que han acaparado las transmisiones de varios acontecimientos, el máximo evento deportivo no se queda atrás por lo que será una cierta cantidad de juegos los que se podrán ver sin restricciones.

Y en TV Azteca tendrán 32 partidos de varias selecciones que serán transmitidos por señal abierta y que podrás disfrutar con el comentario de tus narradores favoritos y el análisis de sus expertos para disfrutarlos al máximo.

“LA CALIDAD DEL FUTBOL DE MÉXICO ESTÁ MUY POR ENCIMA DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ” 👀



México se estará enfrentando a Portugal en una prueba de fuego previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026🇲🇽🆚🇵🇹#MiSelecciónAzteca



👇MÉXICO VS PORTUGAL

📅 Sábado 28 de marzo

🕚… pic.twitter.com/ZLKOB0JLw4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Partidos que transmitirá TV Azteca del Mundial 2026

Para que vayas planeando con quién verás los partidos del Mundial 2026 te dejamos la lista de los juegos de la primera fase que transmitirá TV Azteca:

11 de junio México vs Sudáfrica

12 de junio EUA vs Paraguay

13 de junio Brasil vs Marruecos

14 de junio Países Bajos vs Japón

16 de junio Argentina vs Argelia

17 de junio Inglaterra vs Croacia

18 de junio México vs Corea del Sur

19 de junio Brasil vs Haití

20 de junio Países Bajos vs (Repechaje UEFA)

21 de junio España vs Arabia Saudita

22 de Junio Noruega vs Senegal

23 de Junio Colombia vs (Repechaje Intercontinental)

24 de junio (Repechaje UEFA) vs México

25 de junio Ecuador vs Alemania

26 de junio Uruguay vs España

27 de junio Colombia vs Portugal

Y estos son los 13 juegos de la fase final que transmitirá TV Azteca del Mundial 2026

4 partidos de 16avos de final

4 partidos de octavos de final

2 partidos de cuartos de final

2 semifinales

Gran Final

Así que ya sabes que partidos del Mundial 2026 podrás ver en TV Azteca con las voces de Christian Martinoli, Luis García, Zague, el Inmortal Jorge Campos y compañía.