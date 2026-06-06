En el Portal del Empleo se publicó una vacante para ocupar el puesto de coordinador académico en Tabasco, así que si estás interesado te compartimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar para este empleo.
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Requisitos y funciones para la vacante
Según la información de la vacante se busca una persona que planee, organice y de seguimiento a las actividades académicas y el desarrollo integral de los estudiantes y docentes.
Es necesario contar con:
- Licenciatura en Lenguas extranjeras
- Experiencia de 1 a 2 años como coordinador académico
- Conocimiento es gestión educativa
- Certificado TOEFL de 600 a 650 puntos
- Inglés avanzado
El horario a laborar es de las 07:00 a las 15:00 horas y el descanso es entre semana y se define en la entrevista.
Sueldo, prestaciones y cómo aplicar al empleo
La empresa ofrece un sueldo mensual neto de 18 mil pesos, prestaciones de ley, bono de logro de actividad de reingreso de la escuela y el contrato es por periodo de prueba.
Si cumples con los requisitos y estás interesado en aplicar, solo debes ingresar al siguiente enlace y seleccionar la opción de “Postular”. Las entrevistas se realizan de lunes a viernes de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Es importante que tengas una cuenta en el Portal del Empleo. El proceso de reclutamiento es de dos semanas.
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