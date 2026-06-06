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¡Hay chamba! Lanzan vacante como coordinador académico con sueldo de 18 mil pesos

Si estás buscando un nuevo trabajo hay una vacante como coordinador académico, este es el sueldo, prestaciones y forma en la que puedes aplicar.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En el Portal del Empleo se publicó una vacante para ocupar el puesto de coordinador académico en Tabasco, así que si estás interesado te compartimos cuáles son los requisitos y cómo aplicar para este empleo.

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Requisitos y funciones para la vacante

Según la información de la vacante se busca una persona que planee, organice y de seguimiento a las actividades académicas y el desarrollo integral de los estudiantes y docentes.

Es necesario contar con:

  • Licenciatura en Lenguas extranjeras
  • Experiencia de 1 a 2 años como coordinador académico
  • Conocimiento es gestión educativa
  • Certificado TOEFL de 600 a 650 puntos
  • Inglés avanzado

El horario a laborar es de las 07:00 a las 15:00 horas y el descanso es entre semana y se define en la entrevista.

Sueldo, prestaciones y cómo aplicar al empleo

La empresa ofrece un sueldo mensual neto de 18 mil pesos, prestaciones de ley, bono de logro de actividad de reingreso de la escuela y el contrato es por periodo de prueba.

Si cumples con los requisitos y estás interesado en aplicar, solo debes ingresar al siguiente enlace y seleccionar la opción de “Postular”. Las entrevistas se realizan de lunes a viernes de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas. Es importante que tengas una cuenta en el Portal del Empleo. El proceso de reclutamiento es de dos semanas.

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