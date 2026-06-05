Si tienes experiencia en servicio al cliente, la empresa Star Quest está buscando personal responsable de atender a pasajeros garantizando la correcta toma de pedidos, servicio de alimentos y bebidas y satisfacción total del cliente en cada servicio, así que si estás interesado estos son los requisitos para poder aplicar a la vacante.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trabajo en servicio de mesa en restaurante

De acuerdo con la vacante, se busca a una persona que ejecute el servicio de principio a fin en restaurante de lujo, participe en briefings previos al servicio, cumpla con protocolos de limpieza, gestione múltiples mesas y presente el menú de forma experta y que represente los valores de Explora Journeys.

Requisitos para la vacante en restaurante

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Secundaria técnica

Experiencia de 2 a 3 años en servicio de mesa en restaurante

Inglés avanzado

Disponibilidad para viajar

También se busca que la persona que esté a cargo tenga familiaridad con menús de alta gastronomía, conocimiento de vinos, licores y maridaje, dominio del servicio secuencia, manejo de bandeja, tomas de pedido manuales.

El sueldo es de entre 17 mil 500 y 35 mil pesos mensuales, se ofrecen prestaciones de ley y contrato internacional por 8 meses a bordo. Alojamiento, alimentación y seguro médico.

¿Cómo aplicar a la vacante?

La vacante estará disponible hasta el 13 de julio y los interesados deberán presentarse al Servicio Nacional del Empleo en Playa del Carmen en Av. 30 Norte entre calle 34 Norte Bis y 36 Norte Mz 96 Lt 6, 7 y 8 Edificio “Torre Atmosphera” Colonia Zazil-Ha, C.P. 77720 en un horario de las 08:00 a las 15:00 horas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.