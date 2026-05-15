Confirmado por SIAPA: estos dos municipios de Jalisco podrían quedarse sin servicio por adeudos millonarios

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) inició un proceso para retirar a El Salto y Juanacatlán de su estructura operativa tras detectar problemas financieros y administrativos relacionados con el suministro de agua en ambos municipios. La decisión ya fue avalada por la Junta de Gobierno del organismo y ahora deberá pasar por el Congreso de Jalisco.

La medida ocurre después de que ambas demarcaciones fueran incorporadas oficialmente al SIAPA en 2024. De acuerdo con autoridades del organismo, durante ese proceso se registraron miles de cuentas de usuarios; sin embargo, gran parte de los pagos por el servicio nunca ingresó formalmente al sistema intermunicipal.

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¿Por qué SIAPA quiere desincorporar a El Salto y Juanacatlán?

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que la incorporación de ambos municipios dejó inconsistencias relacionadas con el padrón de usuarios y la facturación del servicio de agua potable. Según detalló, se integraron cerca de 48 mil cuentas que comenzaron a recibir suministro mediante infraestructura del organismo.

Pese a ello, el SIAPA señaló que no obtuvo los ingresos correspondientes por una parte importante de esas cuentas. Incluso se detectaron casos donde habitantes realizaron pagos directamente a autoridades municipales sin que el recurso llegara al sistema operador metropolitano.

Ante este escenario, la Junta de Gobierno aprobó solicitar al Congreso local revertir la integración de ambos municipios, argumentando afectaciones económicas y problemas administrativos derivados del proceso realizado en 2024.

El Salto y Juanacatlán serían los municipios afectados. Ambos territorios fueron adheridos al SIAPA en 2024.

¿Existe riesgo de que se suspenda el servicio de agua?

Hasta el momento, el SIAPA no ha anunciado cortes inmediatos de agua ni la cancelación del suministro para usuarios de El Salto y Juanacatlán. Lo aprobado corresponde únicamente al arranque del procedimiento legal y administrativo para sacar a ambos municipios del organismo.

Sin embargo, el conflicto sí abre la posibilidad de que estas demarcaciones vuelvan a administrar de manera independiente sus servicios de agua potable y alcantarillado, como ocurría antes de su incorporación al SIAPA.

Las autoridades de Jalisco todavía no detallan cómo operaría una eventual transición ni qué pasaría con contratos, infraestructura hidráulica y cuentas de usuarios en caso de concretarse la desincorporación.

¿Qué otras irregularidades detectó SIAPA?

Durante la misma sesión, el organismo reveló que actualmente existen alrededor de 276 mil cuentas irregulares dentro de su red de distribución en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los principales problemas detectados aparecen tomas clandestinas, conexiones sin medidor y asentamientos que reciben agua sin un esquema formal de regularización. Según el SIAPA, estas situaciones provocan pérdidas importantes tanto de recursos económicos como del volumen de agua distribuida diariamente.

El organismo también reconoció que este escenario complica las labores de mantenimiento, operación y modernización de la infraestructura hidráulica metropolitana.

SIAPA buscará recuperar adeudos con municipios

Además del proceso contra El Salto y Juanacatlán, el SIAPA adelantó que buscará acuerdos y convenios con distintos municipios y organismos públicos para recuperar pagos pendientes y regularizar cuentas relacionadas con el suministro de agua.

La dependencia señaló que el objetivo es fortalecer las finanzas del sistema y reducir el número de conexiones irregulares que actualmente afectan la operación del servicio en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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