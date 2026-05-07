Jalisco está multando a todos los conductores que invadan este espacio al dejar su auto

Algunas actitudes al conducir un vehículo pueden parecer inofensivas, pero la ley es clara en Jalisco y allí tienen consecuencias económicas concretas. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado contempla multas específicas para quienes cometan acciones específicas con su vehículo.

Una de esas acciones prohibidas contempladas por la Ley consiste en circular sobre la banqueta o estacionarse en la misma, impidiendo o entorpeciendo la libre y segura circulación de los peatones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuánto dinero te puede costar estacionarte en la banqueta en Jalisco?

De acuerdo con el Artículo 362, Fracción VIII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, la multa por circular sobre la banqueta o estacionarse en ella va de 10 a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Considerando que en 2026 el valor diario de las UMAs es de $117.31, infringir con la fracción VIII del artículo 362 de la Ley en Jalisco las sanciones económicas serían aproximadamente de entre $1,173 y $1,759 pesos.

¿Qué dice exactamente la ley sobre estacionarse en la banqueta?

La norma es clara: “circular sobre la banqueta o estacionarse en la misma, en forma tal, o en horas en que se impida o se entorpezca la libre y segura circulación peatonal”.

Así, la Ley en Jalisco no distingue si fue por unos minutos o por horas, si se entorpece el paso, la infracción existe.

El marco legal de Jalisco busca garantizar una movilidad segura para todos. Conocer estas disposiciones es el primer paso para evitar sanciones y contribuir a una convivencia vial más ordenada.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.