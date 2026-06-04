¡Te traemos “malas noticias”, querido turista! Si planeas visitar Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez, y no tienes tu pasaporte activo durante todo el viaje, olvídate de si quiera pasar días aquí.

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Aunque en México no existe la regla de los 6 meses de validez restante, las autoridades migratorias sí mantienen los controles para los ciudadanos extranjeros que planeen ingresar al país sin la renovación de su pasaporte.

La excusa más próxima es el Mundial 2026, pero nuestro país recibe a miles de turistas que, desgraciadamente, no verifican la fecha de vencimiento de sus documentos.

¿Afecta a todos los turistas la medida del pasaporte vigente?

Esta medida sí afecta a todos los turistas, desde personas que hacen viajes de negocios, hasta nómadas digitales y cualquier ciudadano extranjero que pretenda arribar a México.

Recuerda que la forma más rápida de saber si tu pasaporte sigue vigente es revisar la fecha de caducidad impresa en la página principal, donde vienen tus datos biográficos.

Independientemente de la nacionalidad, nadie está exento de esta regla y podría arruinar tu llegada a México o tu estadía si pretendes estar por mucho tiempo en el país.

El bloqueo viene desde el abordaje, ya que las aerolíneas tienen la obligación de verificar que la documentación se encuentre en orden; si detectan problemas te impiden el abordaje y ¡adiós vuelo!

¿Qué deben hacer los turistas antes de viajar a México?

Verificar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar el vuelo

Si está próximo a expirar, renovar el documento con la autoridad correspondiente

Si la estadía coincide con la fecha de expiración, tendrás problemas al realizar tus trámites legales y bancarios

Para renovarlo en México, deberás acudir a tu Embajada o Consulado