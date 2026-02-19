De CDMX a la costa: Los 5 pueblos con mejor Wi-Fi y rentas bajas para nómadas digitales este 2026

¿Trabajas por internet y piensas salir de la ciudad? En 2026, los pueblos con mejor Wi-Fi en México se han convertido en una opción atractiva para quienes buscan combinar trabajo remoto, paisajes increíbles y costos accesibles. Desde la CDMX hacia la costa, cada vez más profesionales se mudan temporalmente a destinos con buena conectividad y rentas más económicas. Aquí te explicamos cuáles destacan y por qué están llamando la atención de miles de nómadas digitales.

Top 5 de los pueblos con el mejor Wi-Fi y rentas bajas

El crecimiento del trabajo remoto y de los nómadas digitales en México ha impulsado mejoras en internet en destinos turísticos. De acuerdo con reportes de plataformas de hospedaje y comunidades de trabajadores remotos en 2025-2026, estos son algunos de los lugares mejor valorados por conectividad y costo de vida:

Puerto Escondido

Conocido por su ambiente relajado y cafés con fibra óptica. Rentas desde aproximadamente 6,000 a 9,000 pesos mensuales en zonas alejadas de la playa.

Mazunte

Un destino pequeño pero con coworkings y redes WiFi comunitarias. Ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Sayulita

Popular entre extranjeros y trabajadores remotos. Aunque es turístico, aún se encuentran opciones de renta accesibles fuera del centro.

La Paz

Ha mejorado su infraestructura digital y cuenta con espacios de trabajo compartido y buena velocidad de internet.

Bacalar

La llamada “Laguna de los siete colores” atrae a quienes buscan naturaleza, internet estable y costos menores que en destinos cercanos más saturados.

Estos pueblos con WiFi han sido destacados por comunidades de trabajo remoto porque combinan conectividad estable, clima agradable y oportunidades para quienes buscan nómada digital empleos o trabajos en línea.

¿Por qué estos destinos atraen a nómadas digitales en 2026?

El auge del trabajo remoto después de la pandemia y la digitalización de empresas ha impulsado a miles de personas a buscar lugares más baratos y con mejor calidad de vida. Según reportes del sector turístico y tecnológico en México, el país se mantiene entre los destinos favoritos de trabajadores remotos en América Latina. Esto se debe a varios factores:

Mejor cobertura de internet en zonas turísticas

C ostos de renta más bajos que en grandes ciudades

que en grandes ciudades Espacios de coworking y comunidades de nómadas digitales

y comunidades de nómadas digitales Cercanía con playas y naturaleza

Si planeas mudarte temporalmente, esto es en lo que tenes que pensar:

Verifica la velocidad real del internet antes de rentar

Busca zonas con fibra óptica o coworkings cercanos

Considera temporadas altas donde suben los precios



Mudarte a uno de los pueblos con mejor Wi-Fi puede ser una gran opción para trabajar con vista al mar y gastar menos en vivienda. Sin embargo, especialistas recomiendan planear bien el cambio, revisar contratos de renta y confirmar la conectividad.

