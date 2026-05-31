No habrá agua por casi 200 horas en Tláhuac; lista de colonias que se quedan sin servicio

El corte de agua hoy en la alcaldía Tláhuac dejará a cientos de familias sin el servicio normal durante casi 200 horas, debido a trabajos de reparación realizados por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

La dependencia informó que el suministro de agua será suspendido en algunas zonas y, en otras, habrá una baja presión que comenzará tras detectarse una falla que requiere atención inmediata para garantizar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica de la demarcación.

La afectación se extenderá por varios días, por lo que autoridades capitalinas pidieron a la población tomar previsiones, almacenar agua para actividades esenciales y solicitar apoyo mediante pipas en caso de ser necesario.

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¿Por qué no hay agua en Tláhuac hoy?

De acuerdo con Segiagua, la suspensión y baja presión en el servicio se debe a que el personal técnico realiza trabajos de reparación por falla en una bomba del Pozo Escudo Nacional. Se trata de una intervención considerada urgente para evitar afectaciones mayores en el suministro de agua potable.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación por falla en bomba del Pozo Escudo Nacional.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja… pic.twitter.com/2YyagQhhbj — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 31, 2026

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan restablecer el funcionamiento adecuado de la red y mejorar la distribución del recurso una vez que concluyan los trabajos. Sin embargo, mientras se realizan las maniobras, será necesario mantener suspendido el servicio durante varios días.

¿Qué colonias no tienen agua hoy en Tláhuac?

Aunque el organismo señala que se mantendrá el suministro, la baja presión puede provocar que el agua no suba a los tinacos o a los departamentos en algunas zonas. Las colonias que resultarán afectadas por el corte de agua en Tláhuac son las siguientes:

La Loma

San Isidro

San Sebastián

Quirino Mendoza

La colonia que definitivamente se queda sin agua es Olivar Santa María.

Segiagua indicó que los vecinos que requieran apoyo podrán solicitar pipas de agua gratuitas mediante la Línea H2O marcando *426. Además, recomendó llenar tinacos, cisternas y recipientes de almacenamiento para reducir las afectaciones durante el periodo de reparación.

¿Cuándo regresará el agua en Tláhuac?

La Segiagua explicó que los trabajos de reparación tendrán una duración de hasta 8 días; es decir, 192 horas. Asimismo, señaló que el servicio será restablecido el 8 de junio a las 12:00 horas al finalizar las labores correspondientes.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a utilizar el agua almacenada de manera responsable. Para miles de habitantes de Tláhuac, los próximos días serán clave para enfrentar uno de los cortes de agua más prolongados reportados recientemente en la Ciudad de México.

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