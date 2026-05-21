En la CDMX están las UTOPÍAS, espacios donde puedes tomar clases y talleres y cada determinado tiempo se publican vacantes para operar estos espacios, de acuerdo con información de la Gaceta Oficial se contempla la contratación de alrededor de mil 602 personas como facilitadoras de servicios en las diferentes unidades.

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Requisitos para trabajar en las UTOPÍAS

Hay diferentes vacantes y dependiendo del puesto son los requisitos pero en general se requieres:

Tener 18 años o más

Tener identificación oficial vigente

Entregar la documentación completa que requiere la convocatoria

Llenar y firmar la solicitud de registro

Tener disponibilidad para realizar actividades comunitarias

La convocatoria puede requerir requisitos adicionales dependiendo del perfil que se solicite.

¿Cuáles son los sueldos en las UTOPÍAS?

Los sueldos son diferentes dependiendo de la categoría del puesto, sin embargo en convocatorias anteriores se perciben los siguientes salarios:

De 4 mil 500 y 5 mil pesos

De 7 mil a 9 mil pesos

De 10 mil a 15 mil pesos

Hasta 20 mil pesos en coordinación

Los trabajadores realizan actividades como atención y orientación a la ciudadanía, organización de talleres y actividades culturales, promoción y apoyo de eventos comunitarios y operación y mantenimiento básico de las instalaciones.

¿Dónde consultar la convocatoria para las vacantes?

Las convocatorias se publican en la Gaceta Oficial de la CDMX y en los portales del Gobierno capitalino, ahí encontrarás fechas, sedes y pasos para el registro. Así que si estás interesado en trabajar en las UTOPÍAS te recomendamos mantenerte pendiente de las publicaciones.

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