Jalisco lanza apoyos para impulsar proyectos: programas y fechas límites de inscripción

El Gobierno de Jalisco abrió una serie de convocatorias para financiar proyectos enfocados en ciencia, tecnología e innovación, con una bolsa total de $120 millones de pesos. La iniciativa busca detonar propuestas con impacto real, capaces de traducirse en soluciones concretas para distintos sectores productivos.

Este paquete de apoyos está dirigido a un amplio ecosistema que incluye desde universidades hasta emprendedores independientes.

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¿Qué programas están disponibles y quiénes pueden participar?

Las convocatorias son impulsadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco y contemplan distintos esquemas de financiamiento según el tipo de proyecto.

Entre los programas más relevantes se encuentran:

Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN) , enfocado en el registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales

, enfocado en el registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL) , dirigido a investigación científica básica y aplicada

, dirigido a investigación científica básica y aplicada Programa de Innovación en Jalisco (PROINNJAL) , orientado al desarrollo tecnológico en sectores productivos

, orientado al desarrollo tecnológico en sectores productivos Formación de Talento Altamente Especializado (TAE) , centrado en la capacitación de capital humano

, centrado en la capacitación de capital humano Difusión y Divulgación de la Ciencia (DyD) , enfocado en acercar el conocimiento científico a la población

, enfocado en acercar el conocimiento científico a la población Transformación Digital , dirigido a la digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas

, dirigido a la digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas Fortalecimiento de Capital Intelectual, enfocado en procesos de protección y comercialización tecnológica

En Jalisco seguimos creando oportunidades para transformar ideas en proyectos de impacto. Te invitamos a participar en los talleres de inducción de la convocatoria PROINNJAL 2026.



Regístrate: https://t.co/1saYdkefRe pic.twitter.com/wDg7SZabXw — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@InnovacionJal) April 30, 2026

La participación está abierta a diversos perfiles:

Instituciones académicas y centros de investigación

Empresas, startups y cámaras empresariales

Organizaciones civiles

Personas físicas con proyectos científicos o tecnológicos

Además, se priorizan sectores estratégicos como:

Salud y biotecnología

Industria química y manufactura

Electrónica y sistemas tecnológicos

Diseño e innovación aplicada

¿Cuáles son las fechas límite para inscribirse?

Cada convocatoria de Jalisco cuenta con su propio calendario, por lo que es importante revisar los plazos específicos de cada programa antes de iniciar el registro.

Las fechas más próximas incluyen:

11 de mayo de 2026 : Formación de Talento Altamente Especializado (TAE)

: Formación de Talento Altamente Especializado (TAE) 14 de mayo de 2026 : Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL)

: Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL) 10 de junio de 2026 : Transformación Digital

: Transformación Digital 24 de junio de 2026 : Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN, primer corte)

: Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN, primer corte) 6 de julio de 2026: Programa de Innovación en Jalisco (PROINNJAL)

En el caso del programa de Fortalecimiento de Capital Intelectual, su implementación está contemplada durante 2026, aunque sin una fecha de cierre específica dentro de este calendario.

¿Cómo participar en estos apoyos y qué buscan impulsar?

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y registrar sus proyectos a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, donde se detallan requisitos, criterios de evaluación y montos disponibles por convocatoria.

El objetivo de estos apoyos no se limita a financiar ideas, sino a impulsar proyectos que puedan escalar y vincularse con la industria. La estrategia busca fortalecer la relación entre academia, empresas y emprendedores, con la intención de que el conocimiento generado tenga aplicación directa.

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