Mientras en el Edomex hay 6 sucursales Costco, esta es la cantidad que hay en CDMX

Cada año, millones de consumidores buscan las sucursales de Costco en Edomex o la CDMX para adquirir una variedad de productos. Esta firma internacional crece de forma acelerada en el mercado nacional y suma miles de socios vigentes durante los últimos periodos operativos.

La cadena mayorista duplicó sus ventas en el país durante el periodo de 2020 a 2024, según datos del Director de Finanzas. Muchos clientes frecuentes preguntan la cifra exacta de establecimientos activos y buscan opciones de abasto cercanas en la zona metropolitana.

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Qué sucursales operan en las alcaldías de la CDMX

La capital del país cuenta con 5 sucursales de Costco, lo que posiciona como una de las entidades federativas con más presencia de la marca. Los puntos de venta distribuyen el flujo de compradores y evitan la saturación vial en los alrededores de los complejos actuales.

Los clubes de precio activos brindan atención directa al público en las demarcaciones territoriales mediante las siguientes ubicaciones registradas:

Lindavista: Se ubica en Avenida Insurgentes Norte 1320, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Polanco: Se encuentra en Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra 397, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mixcoac: Se ubica en Bulevar Adolfo López Mateos 1181, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Villa Coapa: Se encuentra en Puente 186, colonia Copa, en la alcaldía Tlalpan.

Santa Fe: Se ubica en Avenida Tamaulipas 1300, colonia Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa de Morelos.

La apertura de un nuevo establecimiento reforzará la cobertura para los habitantes que buscan productos al mayoreo. La edificación del complejo igualará la cantidad de tiendas de la entidad vecina y mejorará la competitividad comercial en el sur de la urbe.

La Ciudad de México concentra actualmente 5 establecimientos comerciales de la firma internacional.

¿Dónde estará la nueva tienda de Costco en Coyoacán?

Los directivos de la firma confirmaron la construcción de un establecimiento adicional en la Ciudad de México gracias a la aceptación del público. La obra civil programada arrancó en enero de 2026 y generará múltiples empleos directos durante la fase de desarrollo de infraestructura.

El proyecto arquitectónico está estipulado que abra sus puertas a partir del mes de julio en una zona de alta concurrencia. La dirección oficial asignada corresponde a la Avenida División del Norte 3443, específicamente dentro de la alcaldía Coyoacán para la atención de los usuarios.

La estrategia de expansión contempla la llegada posterior de más sucursales en estados donde actualmente la marca carece de operaciones. Los planes de expansión contemplan la llegada del grupo comercial a Durango, Tamaulipas, Guanajuato e Hidalgo para los próximos meses.

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