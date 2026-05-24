El gusano barrenador se ha convertido en una completa plaga en México y poco a poco aumentan los casos en humanos en diferentes estados, recientemente en Morelos, donde ya se activaron los protocolos para evitar que se propague.

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó el primer caso de miasis humana en la entidad y aseguró que aunque no hay una situación de riesgo sanitario generalizado continuarán las acciones de vigilancia, prevención y control.

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¿Qué se sabe del primer caso de gusano barrenador en humanos en Morelos?

El caso de miasis se registró en un hombre residente de la zona metropolitana del estado, quien se encuentra estable y bajo vigilancia clínica. El paciente presentó factores clínicos de vulnerabilidad en un primer momento, pero actualmente está fuera de la unidad hospitalaria, bajo monitoreo médico y seguimiento epidemiológico permanente.

¿Qué acciones aplica Morelos por el gusano barrenador?

Entre la medidas por las que ha optado Morelos para detener la plaga están:

Brigadas técnicas

Barridos sanitarios

Trampeo

Inspecciones en puntos de movilización pecuaria

Capacitación dirigida a productoras y productores

¿Cómo se previene el gusano barrenador en humanos?

La miasis humana se puede prevenir con medidas adecuadas de higiene, cuidado de heridas y atención médica temprana.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) informó que mantiene activas acciones de prevención, vigilancia y control del gusano barrenador del ganado en Morelos, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

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