Para que ahorres un poco de dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay descuentos en frutas, verduras, carnes y otros alimentos, y para que no te pierdas estas ofertas puedes comprar en tienda física o en línea y recibir tu súper en la puerta de tu casa.
Ofertas en frutas y verduras en Walmart
- Manzana granny Smith: 39.00 pesos el kilo
- Manzana Pink lady: 39.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 39.00 pesos el kilo
- Chile serrano: 59.00 pesos el kilo
- Papa cambray: 49.00 pesos el kilo
- Yuca: 69.00 pesos el kilo
- Elote blanco: 10.00 pesos la pieza
- Limón orgánico: 55.00 pesos 1.3 kilos
Promociones en carnes y mariscos en el Martes de Frescura
- Molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
- Chuleta natural de cerdo: 97.00 pesos los 800 gramos
- Pechuga sin hueso: 152.00 pesos el kilo
- Carne de res para hamburguesa congelada 8 piezas: 98.00 pesos
- Carne de res congelada: 90.00 pesos las 8 piezas
- Arrachera de res marinada: 222.00 pesos los 600 gramos
- Barrita de surimi: 126.00 pesos la charola con 300 gramos
- Tenders de pollo empanizados: 176.00 pesos lo 700 gramos
- Nuggets de pescado Disney: 82.00 pesos los 500 gramos
- Filete basa oriental blanco: 86.00 pesos la charola con 900 gramos
- Camarón coctelero: 185.00 pesos la charola con 500 gramos
- Carne para hamburguesa Dolores Premium: 59.00 pesos los 400 gramos
Otras ofertas en Walmart hoy
- Pastel de fresa con betún de limón: 224.00 pesos
- Pastel siletto color blast rosa: 228.00 pesos
- Pastel de vainilla francesa con flores: 224.00 pesos
- Leche Santa Clara entera: 170.00 pesos la caja con 6 piezas
- Queso manchego rebanadas: 102.00 pesos los 400 gramos
- Queso panela FUD rebanadas: 58.00 pesos los 300 gramos
- Queso gouda rebanado: 115.00 pesos los 400 gramos
- Yogurt griego Oikos natural endulzado: 90.00 pesos
- Yogurt bebible Danone de fresa y manzana: 85.00 pesos las 8 piezas
- Yogurt Danone griego natural sin azúcar: 55.00 pesos los 650 gramos
- Alimento lácteo bebible Danonino: 42.00 pesos las 6 piezas
- Huevo blanco San Juan: 67.00 pesos las 30 piezas
- Huevo blanco Bachoco: 45.00 pesos las 18 piezas
