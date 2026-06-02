La noche del lunes estuvo marcada por una fuerte granizada en el Valle de México; sin embargo, parece ser que la realidad será similar durante este martes 2 de junio, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en el país se prevén lluvias generalizadas, granizo, pero también calor extremo debido a combinación de sistemas atmosféricos.

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Lluvia hoy: ¿Qué estados tendrán tormentas y granizadas?

Debido a un temporal, una vaguada, un canal de baja presión y la onda tropical 4 en el sureste mexicano, se estima que seguirán las tormentas y granizadas durante la tarde de este día, especialmente en las siguientes entidades:

Jalisco

Yucatán

San Luis Potosí

CDMX

Edomex

Mientras tanto, fuertes lluvias y actividad eléctrica se presentarán en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Campeche, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Ante esto, las autoridades pidieron a la población tener precaución ante incremento en los niveles de ríos, inundaciones y más problemas viales que se puedan presentar.

¿Sigue la ola de calor hoy 2 de junio?

Por otro lado, mientras las lluvias se presentan en el país, la ola de calor continuarán afectando varias regiones, especialmente en el norte y noreste del país con temperaturas de hasta 45 grados.

Los estados más afectados serán Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Guerrero.

¿Cuál será el clima en CDMX y Edomex hoy martes?

En el pronóstico regional para el Valle de México se prevén chubascos acompañados de actividad eléctrica, así como caída de granizo.

Mientras tanto, habrá una máxima de entre 26 y 28º, así como una mínima de 13 grados; no obstante, también puede haber presencia de rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Ahora ya conoces el clima del día, puedes salir con tiempo y evitar que las lluvias afecten tu tarde.

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