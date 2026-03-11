Morelos en alerta por desaparición de estudiantes y feminicidios

La alarmante desaparición de estudiantes continúa en Morelos, ya que ahora buscan a Miranda Sherlin Sánchez Escobar, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 122.

De acuerdo con la ficha que ya fue compartida por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de Morelos, la estudiante de tan solo 17 años fue vista por última vez el 9 de marzo en Xochitepec.

Descripción de Miranda Sherlin Sánchez

La joven cuenta con las siguientes características:

Estatura: 1.65 metro

Complexión: Delgada

Tez: Morena clara

Ojos: Chicos y café oscuro

Cabello: Negro, lacio y largo a la altura de la cintura

La última vez que fue vista llevaba una blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta verde militar con el escudo del CETIS en color vino, pantalón de la escuela, tenis azul cielo con blanco.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Xochitepec solicitó todo el apoyo para encontrar sana y salva a la joven desaparecida. Aseguró que cualquier información que lleve a su paradero es valiosa.

Desaparición de estudiantes en Morelos

La preocupación de estudiantes y padres de familia se agudiza en Morelos tras la constante violencia que se vive. La entidad ocupa el tercer lugar en cuanto a feminicidios y de acuerdo con organizaciones y colectivos, el gobierno del estado trata de maquillar la cifras.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron víctimas de feminicidio, por lo que se ha hecho un llamado urgente a las autoridades a aumentar la vigilancia en la entidad.

Morelos maquilla cifras reales de feminicidios; gobierno estatal no aplica los protocolos

